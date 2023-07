Waldkindergarten startet im Herbst

Von: Andreas Höger

Baustelle Kinderbetreuung: In Otterfing fehlen Plätze. Immerhin startet im Herbst eine neue Waldkindergartengruppe. © archiv tp

Noch immer warten 30 Otterfinger Familien auf einen Betreuungsplatz. Doch dem AWO-Haus für Kinder fehlt Personal. Immerhin: Der Pfarrkindergarten gründet eine neue Gruppe.

Otterfing – Noch immer warten etwa 30 Otterfinger Familien auf einen Betreuungsplatz in Kindergarten oder Krippe. Im AWO-Haus für Kinder, betrieben von der Arbeiterwohlfahrt, gibt es zwar genug Räume für zusätzliche Gruppen; doch nach wie vor gelingt es dem Träger nicht, genug Personal zu finden, wie Gemeindekämmerer Peter Kirschenhofer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete. Immerhin, im Herbst ist etwas Entlastung in Sicht: Der Pfarrkindergarten St.Georg will mit einer neuen Waldkindergarten-Gruppe starten.

„Die Vorarbeiten für die neue Waldkindergarten-Gruppe laufen“, erklärte Rathaus-Geschäftsleiter Markus Stark in der Sitzung. Bis zu 18 Kinder könnten betreut werden. Ein Standort ist auch schon gefunden: In einem Waldstück an der Gemeindegrenze zu Dietramszell, etwa 500 Meter von der Kreisstraße nach Steingau entfernt, soll das Standquartier der Gruppe aufgeschlagen werden. Das Grundstück gehört der Gemeinde, ein Bauwagen soll als Unterkunft dienen.

Da die offizielle Betriebserlaubnis durch das Landratsamt noch aussteht, werde die Gruppe im September zunächst mit zwölf bis 15 Kindern im Gebäude des Pfarrkindergartens starten, sagte Stark. Im Frühjahr, wenn die Betriebserlaubnis eingetroffen und das Quartier eingerichtet ist, soll es dann hinausgehen in den Wald. Personalprobleme gebe es hier glücklicherweise nicht, betonte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD).

Im AWO-Haus jedoch fehlt nach wie vor mindestens eine Betreuerin, um eine zusätzliche, dringend benötigte Gruppe einzurichten (wir berichteten). „Seit drei Jahren gibt es diesen Zustand“, sagte der Bürgermeister, „so kann’s nicht bleiben.“ Jüngst habe er dies bei einem Gespräch mit AWO-Verantwortlichen deutlich gemacht. „Aber auch wir wissen natürlich, dass Kita-Personal derzeit an allen Ecken und Enden fehlt“, sagt Falkenhahn.

Viel Mühe habe die Gemeinde aufgewandt, um eine potenzielle Betreuerin bei der Wohnungssuche zu unterstützen, erklärte Kämmerer Kirschenhofer. Hier sei endlich eine Lösung in Sicht, „doch der nächste langfristige Ausfall in der Einrichtung ist leider absehbar“. Man komme also nicht vorwärts, um die ersehnte zusätzliche Gruppe bilden zu können.

Theoretisch stehen im AWO-Haus für Kinder, im Pfarrkindergarten und im Montessori-Kinderhaus insgesamt 175 Kindergarten- und 60 Krippenplätze zur Verfügung. Das würde reichen, um alle Kinder unterbringen zu können. Der Personalmangel im AWO-Haus führt jedoch dazu, dass es für 21 Kindergarten- und neun Krippenkinder derzeit keinen Platz gibt.

