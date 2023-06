Photovoltaik auf Dächern: Gemeinde könnte heuer noch zwei Projekte anpacken

Von: Andreas Höger

Klimafreundlichen Sonnenstrom will die Gemeinde möglichst bald auf eigenen Dächern ernten. © Archiv

Ein kleines Paket heuer, ein größeres in 2024: Die Gemeinde Otterfing beginnt damit, die Dächer ihrer Häuser systematisch mit Photovoltaik-Anlagen zu bestücken. Den Anfang werden wohl das Wasserwerk bei Palnkam und das Wohnhaus in der Münchner Straße machen. Bis zu 50 000 Euro sind dafür im Haushalt reserviert.

Otterfing – Bis 2035 will sich die Gemeinde Otterfing von fossilen Energieträgern unabhängig machen und klimaneutral werden. Den offiziellen Beschluss gibt es seit 2006, die Hauptlast tragen aber bisher die Bürger. Jetzt krempelt auch das Rathaus die Ärmel hoch. Im Hofoldinger Forst soll – auch mit Kapital von Otterfinger Bürgern – ein Windrad gebaut werden. Und die Gemeinde hat sich vorgenommen, eine „Solarstrategie“ für die Dächer der gemeindlichen Liegenschaften zu entwerfen.

In seiner Sitzung am Dienstag, 27. Juni, will der Gemeinderat dazu eine Prioritätenliste verabschieden und erste Projekte auch gleich auf den Weg bringen. Bei der Vorberatung im Ausschuss für Bauen, Ortsentwicklung und Verkehr am Dienstag (20. Juni) zeichnete sich ab, dass die meisten Räte noch heuer die ersten Photovoltaik (PV)-Anlagen installiert haben wollen. Abzusehen ist zudem, dass auf teure Batteriespeicher zunächst verzichtet wird.

Wo PV auf gemeindlichen Dächern überhaupt möglich und sinnvoll ist, hatte sich das Rathaus vom Rosenheimer Institut für nachhaltige Energieversorgung (Inev) anhand einer ausführlichen Potenzialanalyse erläutern lassen (wir berichteten). Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner im Ausschuss erklärte, fand mittlerweile auch eine Sondersitzung mit dem Arbeitskreis (AK) Umwelt und Energie des Bürgerforums statt. „Der AK schlägt vor, die Dächer vollständig zu belegen“, berichtete Zellner. Bei der Inev-Untersuchung dagegen hatte die Gemeinde vorgegeben, den Eigenverbrauch in den jeweiligen Häusern sowie die Wirtschaftlichkeit in den Fokus zu nehmen.

Zwölf mögliche PV-Projekte auf Dächern hatte Inev durchgerechnet; rund 450 000 Euro würde es kosten, alle zu bauen. „Alles auf einmal, da mache ich wenig Hoffnung“, betonte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD). Mehr als die 50 000 Euro in diesem Jahr aus dem Haushalt zu kratzen, sei sehr schwierig. Für zwei PV-Anlagen könnte das Geld aber reichen – eine auf den drei Häuschen der Wassergewinnung und eine auf dem Miets- und Geschäftshaus in der Münchner Straße 6.

„Am Wasserwerk müssen wir schnell aktiv werden“, empfahl Hubert Baldauf (Grüne). Rund 226 000 Kilowattstunden Pumpenstrom verbraucht die Anlage jährlich. Wenigstens einen Teil davon könnten Module liefern. Um den ganzen Bedarf zu decken, wäre theoretisch ein großes Freiflächen-PV-Feld nötig.

Attraktive Sonnenernten versprechen insbesondere das Schulhaus (Falkenhahn: „Unser bester PV-Standort“) sowie das Feuerwehr- und Bauhofgebäude. Die Schule indes ist noch mit einer älteren Bürgersolaranlage belegt. Inev schlägt vor, die Module auf den Wertstoffhof zu versetzen und die Premium-Lage mit leistungsstarken Modulen zu nutzen. Beide Gebäude könnten 2024 im Paket angepackt werden, schlug Falkenhahn vor. „Dann bekämen wir bei Handwerkern bessere Preise“, glaubt Thomas Hogger (Grüne).

Allein die Bauhof-Feuerwehr-Anlage würde rund 53 000 Euro kosten. Ein zusätzlicher Batteriespeicher, der den Eigenverbrauch unterstützt, käme hier auf über 26 000 Euro. „Bitte keinen blinden Aktionismus“, warnte Gerhard Heimerer (CSU), „das muss schon auch wirtschaftlich passen.“

Passen könnte ins Budget 2023, neben dem Wasserwerk das Gebäude in der Münchner Straße mit PV auszustatten. Inev schätzt die Kosten auf rund 27 000 Euro. Hier würde die Gemeinde den Sonnenstrom nicht selbst nutzen, sondern komplett ins Netz einspeisen.

