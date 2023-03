Schafe unter Modulen: Agri-PV Anlage am Ortsrand geplant

Von: Andreas Höger

1536 Module auf grüner Wiese: Südlich der Kreuzstraße (r.) soll eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage entstehen, die auch landwirtschaftliche Nutzung erlaubt. © tp

Oben wird Strom geerntet, darunter grasen Schafe: Eine besondere Freiflächen-Photovoltaikanlage will ein Grundstücksbesitzer auf einer Wiese am Otterfinger Ortsrand installieren. Die Gemeinde begrüßt das Vorhaben.

Otterfing – Freiflächen-Photovoltaik gilt als wichtiger Baustein der Energiewende, hat im Landkreis allerdings noch kaum Fuß gefasst. In Otterfing bahnt sich aber jetzt ein größeres Projekt an: Ein Grundstücksbesitzer will auf einer rund 7000 Quadratmeter großen Wiese, die im Innenbereich liegt und planungsrechtlich der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten ist, eine Agri-PV-Anlage errichten.

Die Module werden dabei so hoch aufgeständert, dass die Fläche darunter landwirtschaftlich nutzbar ist – etwa für die Beweidung durch Schafe. Der Gemeinderat begrüßte in seiner Sitzung am Dienstag (21. März) das Vorhaben und stimmte dem Antrag auf Bauvorbescheid zu.

Das Grundstück liegt südlich der Kreuzstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft des künftigen Baustolz-Baugebiets (ehemaliges Preimesser-Areal) und unweit der Brücke über die Bahnlinie. Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner in der Sitzung erläuterte, sieht der Plan vor, insgesamt 1536 Module in sieben Reihen zu platzieren. Drei Reihen im Osten sind länger (64 bis 72 Meter), vier Reihen südlich des Gebäudes kürzer (16 bis 18 Meter). Die einzelnen Reihen kommen auf eine Breite von jeweils 10,20 Meter und wirken wie kleine Satteldächer, ausgerichtet in Ost-West-Richtung.

Das gesamte Agri-PV-Gelände soll laut Zellner eingegrünt werden, über 2500 Quadrameter sind für die Grünstreifen reserviert. „Von der Straße dürfte die Anlage kaum wahrnehmbar sein“, sagte Zellner. Deutlich sichtbar seien die Module nur von der Bahnbrücke.

Der First der „Moduldächer“ ist jeweils drei Meter hoch aufgeständert, was darunter Platz lässt für eine landwirtschaftliche Co-Nutzung. Planungsrechtlich gewidmet ist die Wiese auch als landwirtschaftlicher „Außenbereich im Innenbereich“.

Die Doppelnutzung durch PV-Module und beispielsweise Schafbeweidung war Josef Killer (FW) wichtig: „Das muss gesichert sein. Denn grundsätzlich bin ich der Meinung, dass PV nicht auf den Acker gehört, sondern auf Dächer.“ Einen entsprechenden Hinweis nahm das Gremium in seinen Beschluss mit auf. Ob das Halten von Schafen unter und zwischen den Modulen funktioniert, daran hatte Stefan Burgmyar (FLO) allerdings seine Zweifel: „So einfach ist das nicht.“

Einzig Andreas Eichhorn (SPD) stimmte gegen den Plan: „Ich finde die Idee gut, mich stört’s nur an diesem Ort.“ Wenn man jetzt eine PV-Anlage ermögliche, verbaue man sich auf viele Jahre eine mögliche Wohnbebauung. „Die S-Bahn ist in der Nähe“, sagte Eichhorn, „ich sehe dort eher Wohnraum als Module.“ Ähnliche Bedenken äußerte Maria Dießl (CSU). Allerdings: Aktuell wäre Wohnbebauung auf der Wiese planungsrechtlich nicht möglich.

Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) unterstützt die Agri-PV-Anlage: „Es ist zu begrüßen, dass hier jemand aktiv wird und mit PV Geld verdienen will.“ Für die Region sei dies ein „guter Versuchsballon“. Thomas Hogger (Grüne) errechnete, dass die Anlage etwa 200 Haushalte mit Strom versorgen könnte. „Ich hoffe, es kommen bald mehr solche Anlagen.“ Das Vorhaben wird jetzt von Landratsamt und Landwirtschaftsamt geprüft. Sollte es genehmigungsfähig sein, wird der Plan noch einmal als konkreter Bauantrag im Gemeinderat aufschlagen.

