Von: Christian Masengarb

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. © Friso Gentsch / dpa (Symbolfoto)

Unbekannte haben am Dienstag in Otterfing Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich erbeutet. Die Kripo hat eine „massive Fahndung“ eingeläutet.

Otterfing - Mehrere Unbekannte Täter sind am am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in Wettlkam eingebrochen und haben Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich erbeutet. Die Kripo Miesbach hat nach eigenen Angaben eine „massive Fahndung“ eingeläutet. Noch fehlt von den Einbrechern jede Spur.

Sechsstelliger Schaden: Einbruch bei Paar in Otterfing - Großfahndung läuft

Laut Polizei ging der Alarm gestern Abend gegen 22 Uhr ein. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren zum Haus. Als sie wenige Minuten später dort ankamen, sahen sie mindestens zwei Täter, die durch den Garten in ein angrenzendes Feld flohen und in der Dunkelheit entkamen.

Die Beamten alarmierten weitere Einsatzkräfte, Diensthundeführer und einen Polizeihubschrauber. Die Suchmaßnahmen führten bis dato jedoch nicht zum Erfolg.

Während der laufenden Fahndung nach den Tätern übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die ersten Ermittlungen am Tatort, welche nun zuständigkeitshalber von der Kriminalpolizei Miesbach geführt werden. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Kripo bittet mögliche Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Otteringer Ortsteil Wettlkam beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 08025/2990 bei ihr oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

