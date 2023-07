St. Valentin in Bergham feiert 500-jähriges Jubiläum

Otterfing

Sie ist die jüngste Kirche im Pfarrverband, ein Kleinod der Spätgotik– und wird am Sonntag 500 Jahre alt: St. Valentin in Bergham. Mit einem festlichen Gottesdienst, Blasmusik und Rollbraten feiern die Otterfinger das Jubiläum ihres Nesthäkchens.

Otterfing – Barbara Riblinger ist aufgeregt. Zwar ist sie als Mesnerin der Kirche St. Valentin im Otterfinger Ortsteil Bergham Veranstaltungen gewohnt, aber ein kirchliches Fest dieser Dimension hat sie in ihren zehn Dienstjahren noch nicht erlebt. „Ich hoffe, das Wetter spielt mit, denn das Fest findet ja draußen statt“, sagt sie. Während das Wetter in Gottes Hand liegt, sind alle menschenmöglichen Vorbereitungen getroffen: Ein Festkomitee, in dem neben Riblinger auch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Magdalena Hecher sowie weitere Ehrenamtliche engagiert sind, hat Ablauf und Durchführung der Jubiläumsfeier geplant. Sie erwarten rund 500 Gäste, darunter Fahnenabordnungen der Vereine, Gemeinderäte und geistliche Würdenträger.

+ Klein, aber fein: Die nur rund 50 Plätze zählende Kirche St. Valentin in Bergham zeichnet sich durch spätgotische Kulturgüter aus. © STEFAN SCHWEIHOFER

Jubiläumsfeier

Weil so viele Menschen nicht Platz haben in der etwa 50 Plätze zählenden Kirche, bauen Otterfinger Zimmerer vor St. Valentin den Holzaltar auf, den sie 2015 anlässlich des Gaufestes gezimmert hatten. Biergarnituren müssen aufgestellt werden, damit die Gäste bei Rollbraten, Kaffee und Kuchen feiern können im Anschluss an den Gottesdienst von Pfarrer Slawomir Fijalkowski. Die Blasmusik Otterfing intoniert voraussichtlich die Schubert-Messe. Fehlt nur noch der Blumenschmuck, den Riblinger und weitere floristisch geschickte Mitglieder des Festkomitees für den Freiluftaltar stecken: „Da schauen wir kurzfristig, was in den Gärten blüht“, so Riblinger, „etwa Sonnenblumen, Gladiolen und Rosen.“

Geschichte

St. Valentin ist die jüngste Kirche im Pfarrverband Otterfing-Steingau-Baiernrain. St. Martin in Steingau zum Beispiel gibt es schon seit 1315. Der päpstliche und kaiserliche Notar Hans Sauer hatte St. Valentin aus eigenen Mitteln errichten lassen. 1523 war der Tuffsteinbau mit Netzrippengewölbe fertig. „Darauf weist die Inschrift auf der Empore hin“, erklärt Riblinger. Der mit Holzschindeln gedeckte Turm kam anlässlich des 100. Jubiläums dazu.

+ Rarität: Die bärtige Jungfrau am Kreuz, ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die Kirche zeichnet sich durch zahlreiche Besonderheiten aus. Etwa die Flachkerbschnitzereien an Empore und Gestühl. „Es gibt nicht viele Kirchen, in denen diese Schnitzereien so gut erhalten sind“, betont Riblinger. Außer in St. Valentin können kunsthistorisch Interessierte sie noch am Gestühl in Wettlkam sowie in St. Nikolaus in Ebbs bei Kufstein finden.

+ Kunsthandwerk von 1523: Eine Flachkerbschnitzerei. © STEFAN SCHWEIHOFER

Eine weitere Rarität ist das Bild der Kümmernis, auch Wilgefortis genannt. Es zeigt eine bärtige Frau am Kreuz. „Der Legende nach handelt es sich um eine portugiesische Königstochter, die einen Heiden heiraten sollte“, erzählt Riblinger. Um der Heirat zu entgehen, betete sie, Gott möge sie verunstalten, daher der Bart. Zur Bestrafung ließ der König sie kreuzigen. „Darstellungen der Wilgefortis sind selten“, erklärt Riblinger, die hier sehr gerne Mesnerin ist: „Ich kenne die Kirche von Kindesbeinen an, aber sie ist für mich noch immer etwas Besonderes.“

Patron

Beim Patron handelt es sich nicht um Valentin von Terni: „Unser Patrozinium ist am 7. Januar“, erklärt Riblinger. Das ist der Tag des Valentin von Rätien, einst Bischof von Passau und später Wandermissionar. Wie sein Namensvetter gilt er als Helfer gegen Epilepsie – aber eben nicht als Patron der Liebenden. Vielleicht ist das der Grund, warum die Kirche keine Hochzeitslocation ist. „In meiner gesamten Dienstzeit hatten wir nur einmal eine Hochzeit hier, eine Goldene.“

Jubiläumsfeierlichkeiten

Das Fest beginnt am Sonntag, 9. Juli, um 9.30 Uhr, mit der Aufstellung zum Kirchenzug im Schulhof. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst. Von 13 bis 16 Uhr finden Kirchenführungen statt.

