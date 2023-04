Streusalz hat sich ins Rathaus gefressen: Sockel wird im Sommer aufgegraben

Von: Andreas Höger

Im Sommer beginnt die Sanierung des Otterfinger Rathauses. Zunächst wird der Sockelbereich trockengelegt. © THOMAS PLETTENBERG

Streusalz hat sich in den Sockel des Otterfinger Rathauses gefressen. Im Sommer wird das Fundament trockengelegt. Welche weiteren energetischen Sanierungen nötig sind, soll eine Machbarkeits-Studie aufzeigen.

Otterfing – Das alte Gemäuer ist stabiler als befürchtet, braucht aber dringend trockene Füße: Mit einer Sanierung des Sockelbereichs steigt die Gemeinde Otterfing in die schon länger geplante, grundlegende Renovierung des Rathauses ein. Wie ein Experte dem Gemeinderat am Dienstag erklärte, weist das vor 123 Jahren als Schulhaus errichtete Gebäude eine erstaunlich gesunde Bausubstanz auf. Mit einer Ausnahme: Streusalz hat dem Sockelbereich auf der Nord- und Ostseite so zugesetzt, dass die Mauern Feuchtigkeit zogen. Im Sommer soll das Problem behoben werden.

Bis zu 25 000 Euro hatte der Gemeinderat im Februar für eine umfassende Untersuchung des Sanierungsbedarfs freigegeben. Engagiert wurde das Münchner Planungsbüro spp Architekten + Ingenieure, das Erfahrungen mit der energetischen Sanierung von Altbauten mitbringt. „Im Grunde steht das Gebäude relativ gut da“, stellte Architekt Christian Peter in der Sitzung fest, „ein grundsätzliches Feuchtigkeitsproblem sehen wir nicht.“

Dass allerdings der Sockel sehr deutliche Wasserschäden aufweist, führt Peter auf den Einsatz von Tausalz zurück. „Auf historischen Bildern ist zu erkennen, dass irgendwann das Geländeniveau verändert wurde und die Wege direkt an die Mauern angeschlossen wurden“, erklärte Peter. Lange habe man früher im Winter nur Asche gestreut, ehe sich das optisch unauffälligere und wirksamere Tausalz durchsetzte. „Salzsäure hilft gegen Eis, macht aber Autos und Gebäude kaputt“, sagte Peter.

Allzu tief drang die Feuchtigkeit jedoch nicht ein, nur im Bereich des Sitzungssaals (Nordosteck) sind die Schäden auch im Innenbereich sichtbar. Während besonders im Norden und Osten das Tausalz nagte, schwächten an den anderen Seiten eher falsche Anstriche die Widerstandskraft des Sockels.

Das Fachbüro empfahl, den Sockel aufzugraben und die Staunässe aufzulösen. Um das Haus soll eine Ringdrainage verlegt werden, die Mauer bekommt eine Sperrbeschichtung und wird im sichtbaren Bereich neu verputzt. Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner auf Anfrage mitteilte, wird die Fundamant-Sanierung im Mai ausgeschrieben. „Mitte August, nach dem Dorffest, könnten die Arbeiten beginnen.“

Die Trockenlegung war im Gemeinderat unstrittig, doch was kommt dann? Architekt Peter sagte zu, in zwei Monaten eine Machbarkeitsstudie zur energetischen Sanierung des Rathauses vorzulegen. Laut Zellner werde sich daraus wohl ein Stufenkonzept ergeben. Dazu zählen vermutlich auch neue Fenster. Auf Nachfrage von Thomas Hogger (Grüne) deutete der Experte an, dass ein zusätzlicher Vollwärmeschutz an der Außenfassade mit viel Aufwand verbunden sei und womöglich auch die Optik des ortsbildprägenden Baus verändern könnte. Das Rathaus stehe zwar nicht unter Denkmalschutz, erklärte Peter, „doch wenn es so wäre, käme laut Vorschrift nur eine Dämmung der Innenwände durch Spezialputze in Frage“.

Der Experte wies darauf hin, dass statt der aktuell sehr heißen Debatte über Heizungsarten bald auch wieder die energetische Sanierung von Gebäudehüllen in den Fokus der Politik rücken könnte. Das könnte neue Vorschriften, aber auch neue Fördermöglichkeiten zur Folge haben. „Es wäre Gift für dieses Gebäude, es mit einem Vollwärmeschutz zuzukleistern und zu ersticken“, fand Gerhard Heimerer (CSU), „ich wäre immer für diffusionsoffene Wände.“ Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) fing weitere Diskussionen jedoch ein. „Warten wir doch auf die Machbarkeitsstudie.“

Im aktuellen Haushalt sind für die Sanierung des Rathauses bis zu 300 000 Euro vorgesehen.

