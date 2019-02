Humor, der ansteckt

Mit dem Humor-Virus des TBC, des Totalen Bamberger Cabarets, infizierten sich die Kabarettfans im ausverkauften Stadel des Archehofs Schlickenrieder. Zweieinhalb Stunden attackierten die Franken Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann in „Wann, wenn nicht wir?“ mit Wortwitz, Hits und brandaktuellen Themen die Bauchmuskeln ihrer Gäste.

Otterfing – Zum zehnten Mal schon stand das Totale Bamberger Cabaret am Mittwoch auf der Bühne des Archehofs von Anja und Georg Schlickenrieder, das erste Mal aber im großen, grundsanierten Stadel. Es sei Tradition, dass TBC alle zwei Jahre das neue Programm bei einem der ersten Auftritte den Freunden in Otterfing präsentiere, ließ der Hausherr wissen und gab die Bühne frei.

Die drei sprangen in der Tracht spanischer Flamencotänzer mit roter Schärpe und roten Bommeln am schwarzen Hut vor das Publikum und sangen als Ode an den Aufführungsort im Outback, dem „neu geschaffenen Kongresszentrum von Otterfing“ „La Pampa“ – nach der Musik von Ritchie Valens’ „La Bamba“. Das saß und zündete – das Publikum lachte ab der ersten Minute lauthals mit.

Zum Beispiel über die beiden Zoologen, die sich in Heinz-Sielmann-Manier auf die Suche nach den letzten Exemplaren ihrer Art machten. Diesmal waren sie auf der Jagd nach dem „Socratius Democratus“, dem letzten freilaufenden SPDler Bayerns, der auf der roten Liste stehe und schon weitestgehend von grünen Platzhirschen und Landräten verdrängt worden sei. Trotz Profilverlustes fanden sie Spuren, vor allem einen angekauten („Nagespuren ohne Biss“), unverdauten Zettel mit den Ergebnissen der letzten Bayern-Wahl. Die Versuche, den SPDler mit einer Zeitung von 1998 mit der Schlagzeile „SPD stellt Bundeskanzler“ und dem Willy-Brandt-Lockruf „Mehr Demokratie wagen“ vor der Ver.di-Geschäftsstelle zu ködern, waren erfolgreich. Allerdings war das Exemplar durch den Unionsbefehl völlig „ausgemerkelt“ und hatte „die Stoiber“. Auch wenn da nur noch die „Merz-Spezial-Dragees“ helfen könnten, so war den beiden Wissenschaftlern doch klar: „Das Ende ist Nahles.“

Auch interessant: So bunt werden die Weyarner Kleinkunsttage 2019

Schon da lag das Publikum vor lauter Lachen schier unter den Tischen. Beim MS-Ministerpräsidenten-Rap von Markus Söder, der über die Wahlergebnisse der CSU zum Mistpräsidenten-Rap verkam, gab es kein Halten mehr. Bei der Nachbesprechung der Elferrats-Prunksitzung, für die es Kritik wegen des Pfarrer-Flitzers, des Männerballetts „Metoo“, der Beischlafszene mit Ziege und dem Reim auf Schornsteinfeger als Bezeichnung für einen Afroamerikaner gab, flossen dann ebenso die Lachtränen wie bei der Anti-Anti-Aggressionstherapie von Dr. Mobbinger, der das „Wutbürgerdiplom“ nach der „Höcke-Skala“ verleiht.

Lesen Sie auch: Ein Fußballstar als Praktikant auf dem Bauernhof - Das macht Thomas Müller auf dem Archehof

Ob die Sonderberichterstattung zum vermutlich „terroristischen Hintergrund“ des Falls eines Reissacks in einer chinesischen Provinz, die Anti-Verschwörungstheorie-Rede eines AfD-Bundestagsabgeordneten oder die Paartherapie für einen Mann und seinen Laptop: Die Nummern gerieten durch die Kostüme, das schauspielerische Talent und die offensichtliche Freude am eigenen Tun zu feinster, cleverer, schräger, absurder, urkomischer, politisch unkorrekter, aber trotzdem nicht geschmackloser oder gar verletzender Kabarettkunst. Insbesondere, wenn dabei noch Gesang mit hineinspielte: etwa die (Steuer-)Flüchtlinge und ihre Version „Wir lagen vor Madagaskar und hatten nur Cash an Bord“, der Glyphosat-gedopte, brandaktuelle Insekten-Abgesang von Fliege, Biene und Nachtfalter zur Vogelhochzeit oder die umjubelten Neuinterpretationen alter Schlager wie „Izzibizzi Strandbikini“ durch Scooter, das „Knallrote Gummiboot“ vom Duo Grönemeyer-Lindenberg und „Pack die Badehose ein“ von Rammstein. Ein furioser Abend, nach dem minutenlang tobender Applaus über die Franken hereinbrach.