Leichte Verspätung: Landkramerplatz wird erst im Juli fertig - Einweihungsfeier in Ferien?

Von: Andreas Höger

Es geht vorwärts: Die Bauarbeiten am Landkramerplatz hinken zwar dem ursprünglichen Zeitplan hinterher, doch einige Konturen sind schon erkennbar – etwa die Fahrrad-Abstellanlage im Übergang von den Parkplätzen in den Platz. © Thomas Plettenberg

Die Bauarbeiten kommen gut voran, aber der Landkramerplatz hat etwas Verspätung. Statt im Juni wird der Platz wohl erst im Juli fertig. Die große Einweihungsfeier ist in den Sommerferien geplant.

Otterfing – Die Konturen des künftigen Landkramerplatzes schälen sich Tag für Tag deutlicher heraus. Doch die Fertigstellung des neuen Treffpunkts im Otterfinger Ortskern wird sich um einige Wochen verspäten. Erst ab Mitte Juli ist das Areal für die Öffentlichkeit nutzbar.

„Jeden Tag lässt sich ein Fortschritt erkennen“, berichtete Bauamtsleiter Hubert Zellner am Rande der jüngsten Bauausschuss-Sitzung. So fleißig die Arbeiter auch sind: Der im Frühjahr angepeilte Zeitplan, der von einer Fertigstellung im Juni ausging, war nicht zu halten. Peu à peu rutschten die Bauphasen nach hinten. Die Bürgerpflanz-Aktion, das abschließende i-Tüpfelchen des Projekts, ist laut Zellner jetzt in der zweiten Juli-Hälfte geplant. Das große Einweihungsfest soll während der Sommerferien stattfinden.

Den zeitlichen Verzug habe sich die Baustelle besonders im Frühjahr eingefangen, erklärte Bürgermeister Michael Falkenhahn: „Die nasskalte Witterung in den ersten Wochen war alles andere als ideal.“ Dazu kam, dass im Untergrund des Areals, das lange als wilder Parkplatz genutzt worden war, viel alter Asphalt schlummerte. „Es musste mehr Boden ausgetauscht werden“, erklärte Zellner. Und schließlich sei das Verlegen einiger Versorgungsleitungen, die über den Platz führen, mit mehr Aufwand verbunden gewesen.

Fast fertig präsentiert sich bereits der Bereich vor der Apotheke. Der Landkramerweg wurde zwischen Apotheke und neuen Platz gepflastert – als Verkehrsberuhigung, um Autofahrern zu signalisieren, dass dort besondere Vorsicht geboten ist. Angedacht ist außerdem, Autos an der alten Luitpold-Linde nur noch eine Zufahrt von der Bahnhofstraße in den Landkramerweg zu ermöglichen, aber nicht mehr umgekehrt.

Gegenüber der Apotheke sind drei Senkrecht-Parkplätze angelegt; gleich dahinter, als Übergang in den Platz, können Fahrräder abgestellt werden. „Wir überlegen, dort eine Lademöglichkeit für E-Bikes zu schaffen“, sagte Zellner. Vorsorglich seien Leitungen verlegt worden. Eine Ladestation für Elektro-Autos (zwei Ladepunkte) ist an den fünf neuen Längs-Parkplätzen neben der Bahnhofstraße vorgesehen.

Große Steinquader markieren bereits Pflanzinseln. Zur Attraktion des Platzes könnte der Blick in den historischen Tiefbrunnen werden, der erstmals anno 1794 erwähnt wurde. Laut Zellner ist er mindestens 14 Meter tief aus Tuffsteinen in die Tiefe gemauert. Eine Aufmauerung soll die Einfassung markieren, der Schacht wird mit einer Glasplatte verschlossen und beleuchtet, was Einblicke in die Ortsgeschichte ermöglicht. Gleich daneben entsteht ein neuer Brunnen mit Trinkwasserspender.

Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 465 000 Euro, die EU fördert die Maßnahme mit 186 000 Euro aus dem Leader-Topf. Schon jetzt steige die Vorfreude, das neue Areal in Gänze erleben zu können, sagt der Bürgermeister: „Das wird ein schöner Platz.“

