Totes Baby aus Otterfing: Die Verdächtigen schweigen weiterhin

Der Tod eines Babys in Otterfing beschäftigt Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiterhin. Der Vorwurf an die Mutter: Totschlag. Doch die Verdächtige schweigt.

Otterfing – Die Verdächtigen schweigen. Um den gewaltsamen Tod eines drei Monate alten Babys in Otterfing aufzuklären, muss die Kripo Miesbach weiter Indizien sammeln. Wie Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, auf Anfrage erklärte, sitzt die Mutter des getöteten Mädchens nach wie vor in Untersuchungshaft. Die 28-jährige Nigerianerin gilt als dringend tatverdächtig, der Vorwurf lautet auf Totschlag.

Fest steht, dass das kleine Mädchen am frühen Morgen des 27. September in einer Unterkunft in der Otterfinger Ortsmitte gewaltsam zu Tode kam. Unklar ist, welche Rolle ein „Freund“ der Verdächtigen spielte, in welchem Verhältnis der ebenfalls 28-jährige Nigerianer zu Mutter und Kind steht und ob er zur Tatzeit auch in der Wohnung war. „Beide tragen nicht zur Klärung des Falles bei und belasten sich nicht gegenseitig“, sagt Sonntag.

Nähere Aufschlüsse versprechen sich die Ermittler von medizinischen und kriminaltechnischen Gutachten. „Die Kollegen warten noch auf die Ergebnisse“, sagt Sonntag.

Dass Babys oder Kleinkinder Opfer von Gewalttaten werden, komme „gottlob eher selten vor“, sagt Sonntag. Umso intensiver arbeiten jetzt die Ermittler. „Wir investieren sehr viel in die Aufklärung dieses Falls.“

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Rene Ruprecht