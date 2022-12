Kiesgruben-Betreiber dürfen Trennungswall abgraben und asphaltieren dafür den Zufahrtsweg

Böschung fällt: Der Wall zwischen den Gruben von Rohrdorfer (mitte l.) und Fasching (vorne) darf abgebaut werden. Dafür asphaltieren die beiden Unternehmen die Zufahrt ins Gewerbegebiet (hinten l.). © thomas Plettenberg

Zwei Kiesgruben-Betreiber im Norden Otterfings können eine Böschung zwischen ihren Gruben abgraben. Doch dafür bestand der Gemeinderat auf einer Gegenleistung.

Otterfing – Der „Deal“ steht: Die Kiesgruben-Betreiber Rohrdorfer und Fasching dürfen einen Trennungswall zwischen ihren Gruben im Norden Otterfings abgraben und sich den Ertrag teilen. Dafür asphaltieren sie auf eigene Kosten die aus dem Gewerbegebiet kommende Zufahrt, um Staubentwicklung und Verschmutzung auf der durchs Gewerbegebiet führende Hienlohestraße zu reduzieren. Der Gemeinderat stimmte am Dienstag der im Bauausschuss vorbesprochenen Lösung einstimmig zu, nachdem das Rathaus verbindliche Zusagen der Firmen eingeholt hatte.

„Die Asphaltierung ist aus unserer Sicht zwingend notwendig“, betonte Bauamtsleiter Hubert Zellner in der Sitzung. Erst jüngst habe sich gezeigt, dass bei entsprechender Witterung die Grubenzufahrten „zusammengefahren“ würden; in der Folge verteilen die Lkw-Reifen den Dreck auf Gemeindestraßen. Der vorliegende Antrag der beiden Firmen beschränkt sich zwar auf den 38 Meter breiten Böschungswall zwischen bestehenden Gruben, „eine neue Grube wird nicht aufgemacht“, erklärte Zellner. Doch der fragliche Streifen liegt außerhalb der von der Gemeinde aufwendig ausgewiesenen Kiesabbau-Konzentrationsflächen; die Firmen sind also auf das Entgegenkommen der Gemeinde angewiesen.

Wie Zellner erklärte, liegen dem Rathaus schriftliche Erklärungen der Unternehmen vor. Demnach asphaltiert Rohrdorfer 1100 Quadratmeter Feldweg, Fasching übernimmt 450 Quadratmeter. Ein „Bau- und Unterhaltsvertrag“ soll die Vereinbarung sichern. Mit einem dritten Betreiber, der aktuell etwas östlich eine neue Grube öffnet, sei man in Gesprächen, auch einen Feldweg befestigen zu lassen, der von Osten auf das Gewerbegebiet zuführt. Dies allerdings war nicht Bestandteil des vorliegenden Antrags.

Der Abbau des Trennungswalls erfolgt laut Antrag in drei zeitlich und räumlich gestaffelten Abschnitten bis 2027; die Rekultivierung muss bis 2029 abgeschlossen sein. „Die Fristen decken sich mit denen der bestehenden Gruben“, erklärte Zellner. Die Auflagen zum Betrieb der Gruben seien weiter gültig; zuletzt installierte Rohrdorfer eine Reifenwaschanlage.

„Auf diese Anlage warten wir schon zehn Jahre“, erklärte Georg Schlickenrieder (CSU), „ich hoffe, dass es mit Rohrdorfer jetzt besser läuft und sie uns nicht mehr ärgern wie oft in der Vergangenheit.“ Zudem fände er es schön, wenn der Konzern, der mehrere Betriebsstätten in Oberbayern unterhält, bei der Zerlegung seiner Gewerbesteuerpflicht Otterfing stärker berücksichtigt.

Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) erinnerte an den Rechtsstreit zwischen Gemeinde und Rohrdorfer, der mit einem Vergleich beigelegt worden war. „Seitdem hat sich deren Grundeinstellung gegenüber der Gemeinde verändert“, hat Falkenhahn festgestellt. Deutlich zu spüren sei, dass der neuen Geschäftsführung an einer längerfristig guten Zusammenarbeit gelegen sei.

