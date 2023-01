TSV Otterfing will neuen Beachvolleyball-Platz bauen

Von: Andreas Höger

Teilen

Vergrößerung geplant: Die Beachvolleyplatz-Anlage des TSV Otterfing am Nordring wird um den Streifen neben der Stockschützenbahn erweitert. Durch Drehung um 90 Grad sind damit zwei Plätze möglich. © archiv tp

Am Nordring in Otterfing ist bald mehr Platz zum Baggern und Pritschen im Sand: Der TSV Otterfing baut einen zweiten Beachvolleyball-Platz.

Otterfing – Deutsche Duos gewannen schon Olympia-Gold, das Baggern im Sand ist trendy: Beachvolleyball ist hierzulande im Breitensport angekommen. Die Volleyball-Sparte im TSV Otterfing setzt auf diesen Trend und will auf der Sportanlage im Nordring ein zweites Beachvolleyball-Feld schaffen. Der Platz dafür ist vorhanden, allerdings muss dafür die Ausrichtung der künftig zwei Anlagen um 90 Grad auf Nord-Süd gedreht werden. Die bisherige Anlage ist in Ost-West-Richtung orientiert. Da die Gemeinde die Sportflächen an den TSV verpachtet, war jetzt ihre grundsätzliche Zustimmung zum Projekt gefragt – und die erteilte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme.

„Wir wollen Beachvolleyball in Otterfing attraktiver machen“, sagt Julia Bretting, Vorsitzende der TSV-Volleyballsparte. Ein zweiter Platz eröffne nicht nur mehr Spielzeiten, sondern sei auch Voraussetzung dafür, offizielle Turniere ausrichten zu können. Den nötigen Freiraum dafür liefert ein bisher brach liegender Streifen zwischen dem bestehenden Beachvolleyballplatz und der Asphaltbahn der Stockschützen. Der Streifen war laut Bretting immer reserviert für eine zweite Stockbahn; die Stockschützen aber hätten zuletzt signalisiert, dass ihnen die eine Bahn reiche. Also griffen die Volleyballer zu.

Der zusätzliche Platz eröffnet die Chance, durch eine 90-Grad-Drehung und eine Nord-Süd-Ausrichtung zwei Plätze unterzubringen. Baulich sei das mit wenig Aufwand verbunden, erklärte Bauamtsleiter Hubert Zellner jetzt im Gemeinderat. „Der Zaun wird nach Süden verschoben, und natürlich ist ein Bodenaustausch nötig.“

Mit den Stockschützen, die gleichzeitig die eigene Bahn modernisieren wollen, sei die geplante Erweiterung abgesprochen. „Es wird eine Baustelle, an der zwei Sparten beteiligt sind“, kündigt Volleyball-Spartenleiterin Bretting an. „Gut, dass die Zusammenarbeit funktioniert“, lobte Andreas Eichhorn (SPD). Beachvolleyball sei eine Sportart mit Zukunft, die Erweiterung nachvollziehbar.

Die Finanzierung will die Sparte weitgehend aus eigener Kraft stemmen. Jahrelang habe man für ein mögliches neues Sportzentrum Geld zurückgelegt, erklärte Hubert Baldauf (Grüne), Gemeinderat und selbst Volleyballspieler, in der Sitzung. Da ein solcher Neubau aber nicht absehbar sei, wolle man die Rücklagen jetzt in einen zweiten Beachvolleyplatz investieren. Bretting hofft zudem auf Zuschüsse des Bayerischen Landes-Sportverbands. „Kommt da auf die Gemeinde auch ein Zuschussantrag zu?“, wollte Gerhard Heimerer (CSU) wissen. Das bleibe abzuwarten, sagte Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD): „Sie wollen möglichst viel Eigenleistung einbringen.“ Die Finanzkraft der Volleyballer sei bemerkenswert, sagte Ulrike Stockmeier (FLO, „die Stockschützen sind nicht so reich“. Großartig sei, dass beide Sparten so gut zusammenarbeiteten.

Laut Julia Bretting zählt die Volleyball-Sparte des TSV aktuell etwa 90 Mitglieder. Der zweite Platz soll mehr Spielmöglichkeiten bieten und Zuwachs ermöglichen. Die Anlage ist und bleibt in der Verfügung des TSV, ist also nicht für jedermann jederzeit nutzbar. „Wir stehen ja auch in der Haftung“, sagt Bretting. Für Anfragen habe man aber immer ein offenes Ohr – das gelte auch für andere Sportarten, wenn etwa die Fußballer ein spezielles Torwart-Training im Sand planen.

Demnächst wollen die TSV-Volleyballer Kostenvoranschläge einholen. „Wir würden die zweite Anlage gerne noch heuer in Betrieb nehmen“, sagt Bretting.