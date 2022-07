Unfall in Otterfing: E-Bike-Fahrer erleidet schwere Kopfverletzungen

Mit dem Rettungshubschrauber kam der schwerverletzte Ottobrunner nach dem Unfall in Otterfing ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Archiv

Schwere Kopfverletzungen hat ein E-Bike-Fahrer am Mittwoch bei einem Unfall auf der Kreuzstraße in Otterfing erlitten. Ein Hubschrauber brachte ihn in die Klinik.

Otterfing - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzstraße in Otterfing ist am Mittwoch ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei meldet, war der 82-Jährige aus Ottobrunn gegen 14 Uhr aus nördlicher Richtung kommend auf dem Adalbert-Stifter-Ring unterwegs und wollte nach links auf die bevorrechtigte Kreuzstraße ortsauswärts einbiegen. Für ihn galt „Vorfahrt gewähren“.

Der Radler fuhr in die Kreuzstraße ein, auf der in dem Moment ein 18-jähriger Autofahrer aus Sauerlach mit einem BMW-SUV in östlicher Richtung fuhr. Es kam zur Kollision. Der E-Bike-Fahrer stürzte. Dabei brach auch sein Helm.

Aufgrund der schweren Kopfverletzungen wurde der 82-Jährige per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei Holzkirchen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

ag