Von Windkraft bis Landkramerplatz: Otterfinger Bürgermeister blickt voraus

Premiere in Präsenz: Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn (stehend) stand erstmals seit seiner Amtsübernahme leibhaftig bei der Bürgerversammlung Rede und Antwort. Rund 50 Besucher kamen in die Aula.

Erste Bürgerversammlung mit Michael Falkenhahn

Erstmals seit seinem Amtsantritt als Otterfinger Bürgermeister hat Michael Falkenhahn nun endlich persönlich zur Bürgerversammlung begrüßen können. Windkraft und Landkramerplatz standen im Fokus.

Otterfing – Es ist die erste Bürgerversammlung für Michael Falkenhahn (SPD), die er seit seiner Wahl zum Otterfinger Bürgermeister nicht digital abhalten muss. Entsprechend glücklich zeigte er sich am Donnerstagabend: „Es ist einfach schöner, wenn man sich gegenübersteht“, rief er den rund 50 Besuchern in der Schulaula entgegen. Dabei stand ein Bericht zu aus Verwaltungssicht wichtigen Vorhaben der Vergangenheit sowie der Zukunft auf der Tagesordnung.

So erläuterte Falkenhahn, dass die Gemeinde für die Wasserversorgung in Otterfing in den vergangenen beiden Jahren rund 3,4 Millionen Euro investiert hat. Ein Großteil davon floss in die Erneuerung der Leitung nach Wettlkam. Schmunzelnd bestätigte der Bürgermeister die Beobachtung einiger Bürger, dass „das Duschen jetzt immer so geht“ – ein Hinweis auf den Wasserdruck, der mit der neuen Leitung verbessert wurde.

Lobende Worte fand er für den Bau des Spielplatzes Auf dem Hochrain. Beteiligt an der Planung waren auch Eltern und Kinder. Diese hätten „keinen Schmarrn geplant“, sagte Falkenhahn. In nur fünf Tagen Bauzeit wurde der Spielplatz im Oktober angelegt.

Bald dürfte zudem ein weiteres Projekt gestartet werden, wie aus Falkenhahns Ausführungen deutlich wurde. Die Umgestaltung des Landkramerplatzes solle noch heuer beginnen. Die Teilnehmer der Bürgerversammlung zeigten dann auch großes Interesse an den Planungen. Während der Pause ließen sie sich von Bauamtsleiter Hubert Zellner die Pläne erläutern. „Wir werden einen tollen Treffpunkt in der Dorfmitte erhalten“, war dazu im Geschäftsbericht des Bürgermeisters zu lesen.

Den größten Teil von Falkenhahns Ausführungen stellte der Bericht zum aktuellen Sachstand beim Großvorhaben „Windkraft Hofoldinger Forst“ dar. Die aktuellen Planungen sehen Windräder mit einer Nabenhöhe von 160 Metern vor. Weil die Rotorblätter selbst auch 160 Meter Durchmesser aufweisen, ergibt sich eine Gesamthöhe von 240 Metern. Der Baubeginn sei für 2024 geplant. Verstecken könne man sie nicht, „die Windräder werden gesehen“, gab Falkenhahn zu. Aber: Nicht überall sei das der Fall.

Ausführlich ging das Otterfinger Gemeindeoberhaupt auf mögliche Kritikpunkte ein. So seien etwa Schattenwurf oder Infraschall aufgrund der Lage der Windräder kein Problem. Die Stromversorgung sei ebenfalls sichergestellt, erläuterte Falkenhahn in einem Plädoyer für einen Strommix aus vielen erneuerbaren Energiequellen. Schwerwiegende Auswirkungen auf Fauna und Flora seien aufgrund des technischen Fortschritts nicht zu erwarten, wie aus seinen Ausführungen deutlich wurde. Er betonte zudem, dass vorerst nur die Gemeinde und Bürger von den Windrädern profitierten – „Otterfing first“, sagte Falkenhahn mit einem Augenzwinkern.

Falls mehr Kapital benötigt werde, sei denkbar, etwa nach Holzkirchen auszuweiten. Unternehmen seien jedenfalls nicht eingebunden, betonte Falkenhahn. Konkret können sich Otterfinger über Einlagen bei einer Kommanditgesellschaft (KG) beteiligen und eine Rendite von jährlich fünf Prozent erwarten. Das sei konservativ gerechnet, sagte Falkenhahn. Zwar gebe es ein Restrisiko, „aber wir minimieren das“, gab sich der Bürgermeister zuversichtlich.

Andreas Wolkenstein