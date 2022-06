Wanderausstellung „Zukunftsforum“ zieht im Otterfinger Rathaus ein

Von: Katrin Hager

Teilen

Zwölf Tafeln auf dem Weg in die Zukunft: (v.l.) Gemeinde-Mitarbeiterin Marion Wessely, Monika Ziegler, Vorsitzende des Vereins Kulturvision, und Bürgermeister Michael Falkenhahn eröffneten die Ausstellung. © Stefan Schweihofer

Eine Wanderausstellung im Rathaus soll die Otterfinger inspirieren: Das „Zukunftsforum“ der Initiative „Anders wachsen“ gibt bis Ende Juni Impulse für die Zukunftsgestaltung.

Otterfing – Was braucht es für eine Zukunft, in der es die Enkel gut haben? Die eine Antwort darauf gibt es nicht, und sie würde auch gar nicht reichen. Welche inspirierenden Antworten Bürger aus dem Landkreis – jung und alt – beim Zukunftsforum der Initiative „Anders wachsen“ gefunden haben, das ist nun im Otterfinger Rathaus zu sehen. Dort ist die Ausstellung des Projekts eingezogen, die im April in Miesbach im Waitzinger Keller Premiere gefeiert hatte. Ein Auftakt, erklärt Monika Ziegler, Vorsitzende des Vereins Kulturvision und Initiatorin von „Anders wachsen“: Die Schautafeln sollen auf Tour durch den ganzen Landkreis gehen.

Rund 200 Teilnehmer haben beim Zukunftsforum ihre eigenen Visionen beigesteuert. Sie sandten auf den Aufruf der Initiative hin Texte oder Bilder ein oder beteiligten sich an einer der Veranstaltungen. Die Ergebnisse haben Ziegler und den Risikoforscher Rainer Sachs, der das Projekt begleitete, in ihrer Vielfalt zunächst überfordert, gesteht Ziegler. Es waren einige ganz konkrete Visionen eingegangen, aber auch abstrakte Gedanken. Die Ausstellungsmacher sortierten die Beiträge und schufen daraus zwölf Tafeln für die Ausstellung. Sie beantworten nicht die Frage nach der Zukunft, sondern werfen gewissermaßen neue Fragen auf, die als Kompass dienen können. Sehnsucht als Schlüssel zum Handeln: Das war auch der Tenor der Akteurswerkstatt „Unser Landkreis Miesbach 2030“, die jüngst in Schliersee stattfand.

„Jeder andere Blick ist wertvoller Input“

Daran nahm auch Michael Falkenhahn teil, der sofort offen dafür war, die Zukunftsforum-Ausstellung im Rathaus zu zeigen. „Ich war schon immer ein Verfechter ganzheitlicher regionaler Planung.“ Aus der Praxis als Otterfinger Bürgermeister und langjähriger Gemeinderat ist er es gewohnt, konkrete Weichen zu stellen, mit klaren Spielregeln und Zuständigkeiten zu arbeiten. Die Ausstellung liefert weder handfeste Handlungsanweisungen, wie es vielleicht eine Gemeindesatzung täte, noch Visionen vom Flugtaxi oder anderen revolutionären Erfindungen. Trotzdem hat sie ihren Sinn, weil sie formuliert, was Menschen in der Region wichtig ist. „Es ist wichtig, Bereiche einzubeziehen, die nicht auf gerader Linie liegen“, sagt Falkenhahn. Auch Kultur befasse sich mit Zukunftsplanung – nicht nur Institutionen. „Kultur öffnet andere Kanäle“, ergänzt Ziegler. Man denke heute nicht mehr nur in Säulendiagrammen, sondern horizontal, sagt Falkenhahn. „Es ist wichtig, auch in der Bürgerbeteiligung die Arbeitskreise miteinander zu verweben, so versuchen wir das in Otterfing. Jeder andere Blick ist wertvoller Input.“



Den soll die Zukunftsforum-Ausstellung den Otterfinger Bürgern nun bieten. Den ganzen Juni über ist sie im Treppenhaus des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen, ehe sie nach Holzkirchen weiterzieht. Falkenhahn sieht die Schau als Einladung, aktiv an die Zukunftsgestaltung mitzuwirken und sich selbst zu engagieren: „Auf irgendeine Art kann ich mich immer einbringen“, findet Falkenhahn, ob es jetzt ein Verein ist oder Bürgerforum heißt.“