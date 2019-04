Baupfusch hat Folgen: Turnhallen-Sanierung wird richtig teuer

Von allen Seiten drückt Nässe ins Gebäude: Die Wasserschäden in der Otterfinger Schulturnhalle, verursacht wohl durch Baupfusch, sind größer als gedacht. Die Gemeinde kommt um eine teure Sanierung nicht herum.

Otterfing – Das Problem mit der Feuchtigkeit begleitet die Otterfinger Turnhalle seit ihrem Bau 2001/2002. Bisher war der Nässe mit kleineren Maßnahmen beizukommen gewesen, doch im November deutete sich an, dass das Fass endgültig überläuft. Die Pfützen waren unübersehbar. Nach den Weihnachtsferien war ein Ausmaß erreicht, das die Gemeinde zum Handeln zwang.

Das Rathaus beauftragte eine Spezialfirma, nach Ursachen zu forschen und Lösungen aufzuzeigen. Bürgermeister Jakob Eglseder (CSU) präsentierte am Dienstag im Gemeinderat die Ergebnisse. Demnach ist in den Nebenräumen (Umkleiden, Duschen) sowie im Gang eine aufwendige Sanierung nötig, die laut Eglseder einer Entkernung gleichkommt. In der Halle selbst müssen die undichten Betonwände nachverpresst werden.

Ob der Boden raus muss, steht noch nicht fest, „ist aber zu befürchten“, sagt der Bürgermeister. Um den von außen wirkenden Wasserdruck zu lindern, will die Gemeinde zusätzliche Versitzgruben bohren.

Was das alles kostet, steht noch nicht fest. „Wir holen jetzt Angebote ein“, kündigte der Rathauschef im Gemeinderat an. Nach einer erneuten Baubegehung am Mittwoch schwant Eglseder nichts Gutes. Der gute Hallenboden müsse entlang der Wände auf jeden Fall auf einer Breite von einem Meter aufgerissen werden. „Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, den Streifen zu flicken oder ob doch der ganze Boden raus muss“, sagt Eglseder. Dann wäre auch die Fußbodenheizung betroffen.

Trete der schlimmste Fall ein, sei mit Kosten von 200 000 Euro zu rechnen. „Die Versicherung zahlt leider nicht, weil die Nässe von außen kommt“, seufzt der Rathauschef.

Laut Gutachten ist aufsteigende Feuchtigkeit an etlichen Stellen in der Halle feststellbar. „Besonders schlimm ist es an der Nordseite“, sagt Eglseder. Im Gang bröckelt der Putz.

Laut Eglseder habe es die ausführende Firma offenbar versäumt, beim Ausgießen der Betonschale den flüssigen Beton fachgerecht zu rütteln. So konnten Hohlräume entstehen, in die Wasser eindrang. „Es war schon früh klar, dass dieser Bau ein Pfusch ist“, erinnerte sich Ferdinand Höchstetter (CSU). Leider habe damals die Baukontrolle versagt, ergänzte Eglseder.

„Hat die Firma nicht eine Gewährleistungspflicht?“, fragte Andreas Eichhorn (SPD). Die Firma gebe es nicht mehr, seufzte Eglseder. „Und warum tritt dieser Schaden erst jetzt auf?“, wollte Ulrike Stockmeier (FWG) wissen. Womöglich habe heuer die Schmelze des vielen Schnees den Wasserdruck entscheidend erhöht, vermutet Eglseder.

Die Sanierung erfolgt durch „Verpressen“. Dabei werden Löcher in die Wand gebohrt und mit Kunststoff verfüllt, um die Hohlräume zu schließen. „Das hält dann zehn bis 20 Jahre“, hat sich Eglseder von Experten sagen lassen, „eine Dauerlösung wird das also leider auch nicht.“ Um das Oberflächenwasser in unschädliche Tiefen abzuleiten, sollen drei zusätzliche Versitzgruben – eine im Pausenhof – vertieft und zwei weitere neu gebohrt werden.

Die Versitzgruben will Eglseder heuer anpacken, ebenso die Sanierung der Nebenräume. „Ob die Sommerferien reichen, steht in den Sternen.“ Die Verpressungen in der Halle könnten in den Sommer 2020 verlegt werden. Kleiner Trost: Abgesehen von den Sanierungsarbeiten ist die Halle für Schule und Vereine weiter nutzbar.