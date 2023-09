Weinfest Otterfing: Volles Zelt und gute Laune

Viel zu tun hatten die Helfer beim Servieren: Drei Tage lang schmausten und feierten die Besucher beim Südtiroler Weinfest des Burschenvereins im Festzelt – wie hier beim Kesselfleischessen am Sonntagmittag. © Thomas Plettenberg

Volles Festzelt, gute Laune: Tausende Besucher strömten am Wochenende in Otterfing zum traditionellen Südtiroler Weinfest des Burschenvereins.

Otterfing – Ein voll besetztes Zelt, Lust auf Feiern und gute Laune, Musikanten, die Stimmung machen, süffige Tropfen und deftige Grundlagen: Rundum zufrieden zeigten sich die Burschen am Sonntagnachmittag nach zweieinhalb Tagen Feiern beim 44. Südtiroler Weinfest in Otterfing. „Es war wirklich super“, berichtete Matthias Fröhlich, Vorsitzender des Burschenvereins, auf Nachfrage. Der Weißbier- und Wein-Marathon bog da gerade auf die Zielgerade: Nach dem Frühschoppen und dem Kesselfleischessen mit den Brixner Böhmischen übernahmen die Schonseitenmusi und die Innkreisbuam für den Ausklang im Festzelt am Otterfinger Bahnhof.

Beim Festauftakt am Freitagabend mit den Isarkrainern waren die 1000 Plätze für Besucher ebenso voll besetzt wie am Samstag. Da heizte nach dem griabigeren Nachmittag für die Senioren mit den zünftigen Osterleitner Spitzbuam das Sextett Pongau Power mit Oberkrainer-Sound den Festbesuchern ein und spielte zum Tanz auf. „Die haben super Stimmung gemacht“, sagt Fröhlich über die Musikanten beim dreitägigen Feiermarathon. Die meisten davon hatten heuer ihre Premiere beim Südtiroler Weinfest in Otterfing.

Größere unangenehme Vorfälle habe es laut Fröhlich nicht gegeben. Einer Neuauflage des traditionellen Fests am ersten Septemberwochenende sollte im kommenden Jahr – wenn es nach dem Burschenverein geht – nichts im Weg stehen.

