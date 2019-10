Müncherin fährt gegen Telefonmast

In Otterfing ist eine Frau mit dem Auto gegen einen Telefonmast gefahren und hat diesen aus der Verankerung gerissen.

Otterfing - Zwischen Heigenkam und Wettlkam in Otterfing ist eine Frau mit ihrem Auto gegen einen Telefonmast gefahren und hat diesen aus dem Boden gerissen. Um Telefon und Internet mussten sich die Anwohner allerdings nur kurz Sorgen machen.

Um 14.30 fuhr die 69-jährige Münchnerin in Richtung Wettlkam wegen eines Blackouts in einer Linkskurve geradeaus, kam von der Straße ab, fuhr in den Graben und schließlich gegen den Telefonmast, berichtet die Polizei.

Der Mast wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen und lag beim Eintreffen der Feuerwehr auf dem Boden,erklärt

stellvertretender Feuerwehr-Kommandant Florian

.

Mit einer

Kabelbrücke sorgte die Feuerwehr dafür, dass die Telefonleitung kurze Zeit später wieder sicher in 10,70 Meter Höhe hängt, bis sich ein Techniker darum kümmert. Dafür musste die MB 2 kurzzeitig gesperrt werden.

Die Frau überstand den Unfall unverletzt. Nach einer Kontrolle durch den Rettungsdienst sei sie laut Mang mit dem Abschleppdienst weitergefahren. Der Gesamtschaden beträgt rund 8500 Euro.