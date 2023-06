Trotz Personalmangels: Windkraft-Anträge genießen Vorfahrt im Landratsamt

Von: Charlotte Borst, Andreas Höger

Windkraft im Wald: 2024 soll der kleine Windpark im Hofoldinger Forst gebaut werden. © dpa

Der im Hofoldinger Forst geplante Windpark hat keine Zeit zu verlieren. Verzögerungen könnten viel Geld kosten. Federführend zuständig ist das Landratsamt München. Der Münchner Landrat bekräftigte, dass die Anträge mit Priorität bearbeitet werden.

Otterfing – Das Landratsamt München plagen Personalprobleme. Betroffen ist unter anderem die Immissionsschutzbehörde, auf deren Schreibtischen seit April ein prominenter Antrag liegt: Die drei Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying – verbunden in der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH –wollen einen Windpark mit drei Anlagen bauen. Die Zeit drängt: Denn gibt es Verzögerungen, droht eine niedrigere EEG-Vergütung des Windstroms. Martin Sterflinger, Geschäftsführer der GmbH, hatte darauf jüngst hingewiesen.

Auf das Thema ging jetzt auch der Münchner Landrat Christoph Göbel (CSU) in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses im Landkreis München ein. Es habe erste Abstimmungen mit dem Landratsamt Miesbach gegeben und es bleibe dabei, dass München das BImSCHG- Genehmigungsverfahren für die drei Windräder federführend betreue, „was ich mit Freuden angenommen habe“, wie er ironisch bemerkte. Denn tatsächlich fehle es an Personal. „Wir werden nicht gerade überschüttet mit zusätzlichen Stellen für staatliche Aufgaben“, bemerkte Göbel. Ein Mitarbeiter sei für das Windpark-Verfahren sogar freigestellt, einer dauererkrankt, ein anderer gehe in Rente.

Trotz enger personeller Kapazitäten im Bereich des Immissionsschutzes könne das Landratsamt eine zügige Bearbeitung gewährleisten, stelle Christine Spiegel, Pressesprecherin des Landratsamts München, auf Anfrage klar. Laut Göbel habe man sogar schon versucht, das Genehmigungsverfahren teilweise an ein externes Ingenieurbüro zu vergeben – allerdings ohne Erfolg: „Die Büros erklären uns, dass das Honorar nicht so attraktiv ist, dass sie den Auftrag annehmen.“

Der Münchner Landrat stellte klar, dass er notfalls andere Dinge zurückstelle. „Denn es wäre seltsam, wenn wir erkennen, dass die Windkraft ein wesentlicher Hebel für unsere Klimaschutz-Initiative ist, die Anträge da sind, und die Prüfung dann zu lange dauert. Das geht nicht.“

Trotz des Zeitdrucks müsse das Verfahren „Hand und Fuß haben und sauber geprüft werden“, betonte Göbel, „sonst klagen uns die Naturschutzverbände die Genehmigung weg.“ Sollte die Zeit bis Herbst nicht für alle Prüfungen reichen, könnten die Landratsämter unter Umständen im laufenden Verfahren eine Teilbaugenehmigung aussprechen, so Göbel. Das könnte den drei Windkraft-Gemeinden die hohe EEG-Vergütung retten. „Wir müssen nicht kapitulieren“, stelle Göbel klar.

Wie Sophie Stadler, Sprecherin des Landratsamts Miesbach, auf Anfrage erklärtem, traf vor einer Woche das offizielle Schreiben aus München ein, dass die Miesbacher Behörde als Beteiligte des Verfahrens gehört werde. Man fordere jetzt alle Fachstellen im Landkreis zu einer Einschätzung des geplanten Windrads auf Otterfinger Flur auf, sortiere und bewerte diese Stellungnahmen und schicke sie gebündelt bis Mitte Juli nach München zurück. Unklar sei, wann das Verfahren abgeschlossen sei, sagt Spiegel. Dies hänge auch sehr von den einzelnen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ab.

