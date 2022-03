Windkraft im Hofoldinger Forst: Bürgerbeteiligung startet 2023

Von: Andreas Höger

Ein Windrad steht im Walde: So wie hier in Augsberg (Oberpfalz) sollen 2024 im Hofoldinger Forst drei Bürgerwind-Anlagen grüne Energie produzieren. © Nicolas Armer/dpa

Läuft alles nach Plan, wird sich in zwei Jahren Großes drehen im Hofoldinger Forst. Noch im April wollen Otterfing, Aying und Sauerlach eine GmbH gründen, um drei Windräder entlang der Autobahn zu bauen. Mit der Baugenehmigung wird Anfang 2023 gerechnet. Dann wird zu klären sein, wie die GmbH-Gemeinden die jeweils zwei Millionen Euro Beteiligungsgelder ihrer Bürger einsammeln wollen.

Otterfing – Die Aufsichtsräte der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH sind bestellt – obwohl es die GmbH offiziell noch nicht gibt. Bisher sind die drei Gemeinden Otterfing, Aying und Sauerlach nur als Arbeitsgemeinschaft (ArGe) organisiert. „Aber das wird sich bald ändern“, sagt Otterfings Rathauschef Michael Falkenhahn. Man warte auf das Signal eines Wirtschaftsprüfers, der die drei vorliegenden Windertrags-Gutachten noch einmal durchrechnet. „Ein maximaler Sicherheitspuffer“, sagt Falkenhahn, „alle drei Gutachten schauen sehr positiv aus.“

Sobald die Mail des Prüfers eintrifft, steht die Gründung der GmbH an, die als Rechtsnachfolgerin der ArGe fungiert. Gesellschafter sind nur die drei Gemeinden; das bisher federführende ArGe-Mitglied Landkreis München steigt aus, das ArGe-Mitglied Landkreis Miesbach bringt seinen Teil der Vorfinanzierung entweder als stiller Teilhaber oder Kommanditist ein.

Genehmigungsverfahren dauert sechs bis neun Monate

Die GmbH hat dann keine Zeit zu verlieren: Spätestens im Juli sollen alle Unterlagen komplett sein, um in den zwei Landratsämtern das Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionschutzgesetz (BImSCHG) zu starten. „Uns wurde bedeutet, dass das sechs bis neun Monate dauert“, sagt Falkenhahn. Geprüft werden dabei vor allem Auswirkungen des Schattenwurfs durch Rotoren sowie per Gutachten die Bodenqualität der drei Standorte. Auf einen Hersteller haben sich die Gemeinden schon festgelegt – eine Bedingung, weil das Genehmigungsverfahren speziell auf ein Windrad-Modell abgestellt ist. „Es gibt ein verbindliches Angebot“, sagt Falkenhahn, „die Kosten bleiben im Rahmen unserer Kalkulation.“

Sobald im Frühjahr 2023 die Baugenehmigungen eintreffen, müssen die GmbH-Gemeinden festlegen, wie sie ihre Bürgerbeteiligung organisieren. Unterhalb der GmbH wird wohl eine Kommanditgesellschaft (KG) eingezogen (für den Landkreis Miesbach). Die Einlagen der Otterfinger Bürger könnte eine neu zu gründende Genossenschaft einsammeln, die ebenfalls als Teilhaberin der KG verankert wird.

Laut Finanzplan sollen die Bürgeranteile 30 Prozent der Gesamtkosten von 18 Millionen Euro abdecken, das wären je Gemeinde etwa zwei Millionen Euro. Über Ober- und Untergrenzen der Beteiligungen müsse man diskutieren, sagt Falkenhahn. Fest stehe, dass zunächst nur Otterfinger Anteile zeichnen können. „Erst wenn das Volumen nicht erreicht wird, muss man sehen, wer sich außerdem beteiligen darf.“

Gemeinderat benennt drei Aufsichtsräte für GmbH

Die Aufsichtsrats-Personalia waren in nicht-öffentlicher Sitzung vorbesprochen. Und auch wenn es einen unerwarteten Mitbewerber gab, kam es wie geplant: Als Aufsichtsräte in die noch zu gründende Windenergie Hofoldinger Forst GmbH entsendet die Gemeinde Otterfing neben Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) die Gemeinderäte Thomas Hogger (Grüne) und Andreas Eichhorn (SPD). Als Stellvertreter fungieren 2. Bürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) sowie die Räte Stefan Burgmayr (FLO) und Robert Schüßlbauer (CSU).

Josef Killer (FWG), der das Windkraft-Engagement der Gemeinde eher kritisch sieht, hatte zunächst bezweifelt, ob es eine gute Idee sei, dass Gemeinderäte ein Kontrollgremium besetzen. Er witterte Befangenheit. „Wir wissen ja, was wir im Landkreis mit der Kreissparkasse erlebt haben.“ Die Kandidatenfestlegung im Vorfeld habe zudem gezeigt, „dass ich nicht gewollt bin in so einem Gremium“.



Roberto Sottanelli (SPD) merkte dazu an, dass die Kandidaten Expertise mitbringen. Hogger leitete bei BMW drei Forschungsprojekte, Burgmayr sammelte Erfahrungen in der Solar-Branche. Eichhorn und Schüßlbauer steuern kaufmännisches Know-how bei. Auf direkte Aufforderung von Burgmayr bewarb sich Killer doch, was eine geheime schriftliche Wahl erforderte. Jeder Gemeinderat hatte zwei Stimmen, da der Bürgermeister qua Amt gesetzt ist. Killer erhielt drei Stimmen, auf Hogger entfielen 13, auf Eichhorn zwölf Stimmen. Die Stellvertreter wurden per Handzeichen und einstimmig gewählt, dafür trat Killer nicht mehr an.

Dass der Aufsichtsrat der GmbH ausschließlich aus Bürgermeistern und Gemeinderäten besteht, ist für Falkenhahn der richtige Weg. Viele wichtige Entscheidungen seien in der sensiblen Einstiegsphase zu treffen, „da muss das Projekt komplett in der Hand der Gemeinden sein“. Unbedingt sei zu vermeiden, „jemanden reinzuholen, der möglicherweise dagegen arbeitet“.



Auch der Ayinger Gemeinderat bestimmte seine Windenergie-Aufsichtsräte. Gewählt sind Bürgermeister Peter Wagner (CSU), Martin Stadler (CSU) und Andreas Wolf (Grüne). Sauerlach wählt seine Vertreter am 24. März im Hauptausschuss.

