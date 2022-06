Windkraft-GmbH: Aufsichtsrat bestellt erstes Führungsduo - Inbetriebnahme 2024 geplant

Von: Andreas Höger

Teilen

Windkraft im Wald: Im Hofoldinger Forst planen die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying einen kleinen Windpark. (Symbolbild). © Thiele

Kurze Wege verbinden das erste Führungsduo der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH. Der Aufsichtsrat wählte Barbara Bogner, Bürgermeisterin von Sauerlach, zur ersten Vorsitzenden. Zum Geschäftsführer wurde Martin Sterflinger bestellt, der hauptberuflich weiterhin das Umweltamt im Sauerlacher Rathaus leitet.

Otterfing/Sauerlach/Aying – Mitte April gründeten die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying die Windenergie Hofoldinger Forst GmbH, die ein gemeinsames Großprojekt umsetzen soll: Drei Bürgerwind-Anlagen entlang der Autobahn – je eins in jeder Gemeinde, aber als kleiner, gemeinsamer Windpark konzipiert. Ehe im Juli mit der Einreichung der Genehmigungsunterlagen an den Landratsämtern die nächste Stufe des Projekts gezündet wird, hat der Aufsichtsrat jetzt in seiner konstituierenden Sitzung personelle Weichen gestellt.

Die neun Mitglieder, darunter für Otterfing Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) und die beiden Gemeinderäte Thomas Hogger (Grüne) und Andreas Eichhorn (SPD), bestimmten Sauerlachs Rathauschefin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung) zur ersten Vorsitzenden des Gremiums. Das Amt rolliert unter den drei Bürgermeistern. In 16 Monaten übernimmt Michael Falkenhahn, ab 2025 löst ihn Ayings Gemeindeoberhaupt Peter Wagner (CSU) ab.

Martin Sterflinger wurde zum ersten Geschäftsführer der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH bestellt. © Privat

Um das „Tagesgeschäft“, darunter vor allem die Gespräche mit Windrad-Herstellern und die Zusammenstellung aller Unterlagen für das Genehmigungsverfahren, kümmert sich der vom Aufsichtsrat bestätige Geschäftsführer Martin Sterflinger. „Als Betriebswirtschaftler und Forstwirt bringt er gute Voraussetzungen mit“, sagt Falkenhahn auf Anfrage.

Sterflinger behält seinen Job als Leiter des Amts für Umwelt, Klima und Energie im Sauerlacher Rathaus. Für die Geschäftsführer-Tätigkeit, für die er je nach Anfall eine Aufwandsentschädigung von der GmbH erhält, wird er von der Gemeinde freigestellt. „Wir wissen nicht, wie viel Zeit die Betreuung der GmbH im ersten Jahr erfordert“, begründet Falkenhahn dieses Arbeitsmodell, „wir erwarten aber keinen übermäßig großen Arbeitsaufwand.“ Sterflinger kenne das Projekt von Beginn an und habe sich schon lange mit der Thematik Windkraft beschäftigt.

Gesamtkosten werden auf rund 21 Millionen Euro geschätzt

Für das Genehmigungsverfahren, das nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSCHG) über die Landratsämter läuft, muss die GmbH bereits einen Windrad-Hersteller benennen. Es gebe einen Favoriten, man sei in Verhandlungen, sagt Falkenhahn. Bau und Wartung der Windräder werde an den Hersteller vergeben. Der Aufsichtsrat will noch vor den Sommerferien das gewählte Modell absegnen. Die Gesamtkosten für die drei Anlagen liegen aktuell bei rund 21 Millionen Euro.

Sechs bis neun Monate dauern in der Regel die Windrad- Genehmigungsverfahren. Sobald die Bescheide eintreffen, stellt die GmbH laut Falkenhahn Prospekte zusammen, die den Bürgern Beteiligungsmöglichkeiten aufzeigen. Zwischen März und Juli 2023 könnte das der Fall sein. Derzeit ist geplant, dass Otterfinger Bürger Anteile in Höhe von insgesamt gut zwei Millionen Euro zeichnen können. Im Herbst 2023 beginnt dann Falkenhahns Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender; als solcher wird er vermutlich die Bauphase und die Inbetriebnahme der drei Anlagen 2024 mitverantworten.

Organisierter Widerstand gegen den Windpark ist nicht auszumachen. Falkenhahn rechnet jedoch noch mit Gegenwind: „Erst wenn die Genehmigung da ist, gibt es etwas, das sich gezielt beklagen lässt.“ Er geht aber davon aus, dass die drei Anlagen im Hofoldinger Forst naturschutzfachlich unbedenklich sind.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.