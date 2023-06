Windpark Hofoldinger Forst: Weitere Verzögerungen würden viel Geld kosten - Hoffen auf Genehmigung im Herbst

Es geht um Zeit und es geht um viel Geld: Die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying hoffen darauf, dass ihr Windpark im Hofoldinger Forst noch im Herbst genehmigt wird. Andernfalls drohen schlechtere Renditen und weitere Verzögerungen. Das könnte passieren, auch weil im Landratsamt München Personal fehlt.

Otterfing/Sauerlach – Das Abenteuer Windenergie im Hofoldinger Forst wird im Herbst noch einmal richtig spannend. Martin Sterflinger, Geschäftsführer der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH, gab jetzt bei der Klimakonferenz des Landkreises München in Taufkirchen einen Zwischenbericht ab – und der war mit Sorgen verknüpft.

Derzeit warten die drei Gesellschafter-Kommunen Aying, Otterfing und Sauerlach auf die Genehmigung der drei Windräder. Im April reichten sie den Bundes-Immissionsschutzgesetz-Antrag (BImSchG) im Landratsamt München ein, das federführend auch für das Landratsamt Miesbach das Verfahren betreut. Läuft alles nach Plan, kann der Windpark 2024 gebaut werden und 2025 ans Netz gehen. „Wir hoffen, dass wir im September grünes Licht bekommen“, sagte Sterflinger.

Damit wäre möglich, noch im Herbst die Einspeisevergütung nach aktuellen EEG-Gesetz zu beantragen; das wäre finanziell von Vorteil, weil die Vergütung 2024 vielleicht reduziert wird. Noch heuer könnten zudem die Fällarbeiten im Forst beauftragt und die drei Windräder bestellt werden. Sollte die Genehmigung länger auf sich warten lassen, könnte sich laut Sterflinger der Bau der Windräder um ein Jahr verzögern. Mit Sorge sehe er, dass derzeit in der Immissionsschutzbehörde des Landratsamts Personal fehle. „Ein großes Problem“, sagte Sterflinger.

Die Windräder liefert die Firma Enercon, sie hatte das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 167 Meter, die Rotoren haben einen Durchmesser von 160 Metern. Die prognostizierte Leistung liegt im Jahresschnitt bei 5,56 Gigawatt. Damit kann der Windpark rechnerisch 10 000 Haushalte mit Strom versorgen.

Der Charme des Projekts liegt in der Bürgerbeteiligung: Die drei Anlagen kosten insgesamt 21 Millionen Euro. 31 Prozent davon (6,5 Millionen Euro) soll über Eigenkapital finanziert werden. Das heißt: Bürger der drei Gemeinden können sich mit Anteilen einkaufen. Nur 15 Prozent sollen Kredite abdecken. „Die Banken sind sehr interessiert“, sagte der Geschäftsführer. Der Windpark werde schon im ersten Betriebsjahr einen Gewinn von 2,4 Millionen Euro erlösen, rechnete Sterflinger vor. Wer Anteile zeichnet, soll laut Schätzung mit jährlichen Renditen im mittleren einstelligen Prozentbereich rechnen dürfen. Der Hofoldinger Forst sei groß, weitere Windräder seien denkbar, sagte Sterflinger.

Die drei Anlagen liegen entlang des Markwegs, jeder der drei Gemeinden ist ein Windrad zugeordnet. Ursprünglich waren es vier Windräder, bis die Gemeinde Brunnthal ausstieg. Die ersten Planungen begannen vor zehn Jahren; erst ab 2019 war das Vorhaben so spruchreif, dass die Gemeinden Gutachten in Auftrag geben konnten – auch mit Unterstützung der Landkreise München und Miesbach, die allerdings nicht in die GmbH einstiegen.

Rückblickend sind die Kommunalpolitiker stolz auf das Erreichte, wie Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner betont, die derzeit als Aufsichtsratsvorsitzende der GmbH fungiert. Sie erinnert sich, wie einst Investoren anklopften und allein auf Sauerlacher Flur sieben Windräder – und bis zu 20 im Hofoldinger Forst – hätten bauen wollen. „Wir wollten nicht, dass Fremde auf unserem Gebiet Windkraft vorantreiben, wo wir das nicht wünschen“, sagte Bogner. Das sei die Motivation gewesen, selbst eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen: „Nun wird es ein Windpark der Bürger vor Ort.“

