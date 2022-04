Neue Zahlen: Windpark im Hofoldinger Forst kostet rund 21 Millionen Euro

Von: Andreas Höger

Läuft alles nach Plan, dreht sich 2024 im Hofoldinger Forst eine Bürgerwind-Anlage der Gemeinde Otterfing. © Daniel Karmann

Die GmbH ist gegründet, ein Geschäftsführer bestellt: Das Unternehmen Windenergie Hofoldinger Forst, das die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying gründeten, will im Juli die Anträge für drei Windräder einreichen. Der Otterfinger Gemeinderat fällte dazu die nötigen Beschlüsse. Es gab eine Gegenstimme – und frische Zahlen.

Otterfing – Am 11. April war Notartermin: Die Windenergie Hofoldinger Forst GmbH übernimmt die Aufgabe, entlang der A 8 drei Windräder zu errichten und zu betreiben. Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die Gemeinden Otterfing, Aying und Sauerlach, sie legten je 10 000 Euro ein. Wie Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) am Dienstag im Gemeinderat erklärte, wurde zeitgleich ein Geschäftsführer bestellt.

Um wen es sich handelt, wollte Falkenhahn noch nicht verraten: „Im ersten Jahr bekommt er noch kein festes Gehalt, sondern eine Aufwandsentschädigung.“ Josef Killer (FWG) kritisierte, dass der Geschäftsführer sich nicht persönlich dem Gremium vorstellte und der Aufsichtsrat der GmbH, den die drei Bürgermeister und je zwei Gemeinderäte stellen, die Personalie nicht vorab besprach. „Es ist nicht leicht, einen fachlich geeigneten Geschäftsführer zu finden“, erklärte Falkenhahn, „sollte der Aufsichtsrat aber jemand anderen favorisieren, soll es so sein.“

Neue GmbH will Genehmigungs-Anträge im Juli einreichen

Dem Geschäftsführer fällt zunächst die Aufgabe zu, sich um Vorverträge zu kümmern und mit Windrad-Herstellern zu verhandeln. Für das Genehmigungsverfahren, das nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSCHG) über die Landratsämter läuft, muss die GmbH einen Hersteller benennen. Es gebe einen Favoriten, sagt Falkenhahn. Doch bevor die Genehmigungs-Unterlagen im Juli eingereicht werden, will man noch einmal den Markt sondieren. In den nächsten Tagen, so der Bürgermeister, werde das letzte Wirtschaftlichkeitsgutachten erwartet.

Aktuell schätzt die GmbH die Gesamtkosten für die drei Anlagen auf rund 21 Millionen Euro – drei Millionen mehr als ursprünglich geplant. Laut Falkenhahn kommt jedes Windrad auf 6,6 bis 6,8 Millionen. „Dazu kommt ein Puffer für Gutachten, die vielleicht noch gefordert werden.“ Killer fürchtet, dass die Kosten auf bis zu zehn Millionen Euro je Anlage steigen. „Stimmen die Ertragsgutachten dann noch?“ Er votierte als einziger gegen das Projekt: „Mich stört die immense Belastung der Natur und der Menschen.“

Falkenhahn betonte, dass die drei geplanten Bürgerwindanlagen nach wie vor Rendite versprechen. „Wir rechnen mit einer Eigenkapitalrendite von fünf Prozent –und das ist ein vorsichtiger Wert.“ Dank verbesserter Technik sei ein jährlicher Ertrag von 30 Millionen Kilowattstunden gut möglich – auch hier mehr als vor zwei Jahren angedacht.

Standortgemeinden sollen stärker profitieren

„Jeder will Windräder“, stellte Robert Schüßlbauer (CSU) fest, „sind da nicht staatliche Zuschüsse zu erwarten?“ Das „Osterpaket“ von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stelle bessere EEG-Vergütungen in Aussicht, wusste Falkenhahn. Zudem soll der Bonus für Standortgemeinden, der unabhängig vom Betreiber überwiesen wird und derzeit bei 0,1 Cent je kWh liegt, erhöht werden. „Standort-Gemeinden sollen besser von Windrädern profitieren“, erklärte der Bürgermeister.

In der jetzigen Phase des Otterfinger Projekts wäre ihm der willkommenste „Zuschuss“, wenn das BImSCHG-Verfahren nicht neun Monate, sondern nur sechs Monate dauert. Angesichts der allgemeinen Rufe nach mehr Windrädern „würde ich erwarten, dass die Behörden dem Rechnung tragen“.

Sobald die Genehmigung eingetroffen ist, können laut Falkenhahn belastbare Zahlen zu Kosten und Erträgen errechnet werden. Dann sei es an der Zeit, die Bürgerbeteiligung (30 Prozent der Gesamtkosten) etwa über die Gründung einer Genossenschaft zu organisieren. 2024 sollen die drei Anlagen in Betrieb gehen.

Bei der Bürgerversammlung am 7. Juli sollen auch die aktuellen Windkraft-Pläne ausführlich vorgestellt und diskutiert werden.

