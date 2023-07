Windpark im Hofoldinger Forst: So können sich Bürger beteiligen

Von: Andreas Höger

Links und rechts vom Markweg werden die drei Windräder errichtet. © Grafik: MM

Die Genehmigung rückt in greifbare Nähe: Viel spricht dafür, dass die Bürgerwindanlagen der Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying im Jahr 2025 ans Netz gehen. Deren Bürger sind aufgerufen, in den Windpark zu investieren. Das Beteiligungsverfahren läuft als Schwarmfinanzierung über eine Online-Plattform.

Otterfing – Stichtag ist der 30. September. Wenn das Landratsamt München, das federführend auch für das Otterfinger Windrad zuständig ist, bis dahin die Genehmigung für den kleinen Windpark erteilt, kann die „Bürgerwind Hofoldinger Forst GmbH und Co. KG“ die derzeit günstigen Windkraft-Konditionen nutzen und ohne Zeitverlust den Bau anpacken. „Es sieht gut aus, das Landratsamt gibt richtig Gas“, erklärte Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) am Dienstag (25.Juli) im Gemeinderat. Otterfing fungiert neben Sauerlach und Aying als Kommanditist der erst vor wenigen Wochen gegründeten Betreiber-GmbH.

Windräder werden über das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) beurteilt und genehmigt, konkret über ein vom Landratsamt durchgeführtes BImSchG-Verfahren. Zu prüfen sind Auswirkungen auf Mensch und Tier, gefragt ist aber auch das Votum der Standortgemeinde. Gegen die Stimme von Josef Killer (FW) erteilte der Gemeinderat jetzt sein Einvernehmen für das eigene Projekt. Killer vermisste die Stellungnahmen der Umweltverträglichkeitsprüfungen: „Ich habe Anspruch darauf und will das sehen.“ Falkenhahn indes betonte, dass „wir nur beim Planungsrecht gefragt sind, Immissionsrecht prüft das Landratsamt“.

Die baldige Genehmigung ist deswegen wichtig, weil sich die Bürgerwind-GmbH noch heuer an der EEG-Ausschreibung beteiligen will, um sich attraktive Bonus-Vergütungen zu sichern. Zudem sind Gespräche mit dem favorisierten Hersteller Enercon zu führen, ob die Preise der Vorgespräche zu halten sind. Laut Falkenhahn ist es durchaus möglich, den Hersteller auf Kosten eines kleinen Zeitverzugs zu wechseln. Noch heuer könnten zudem die Baumfällarbeiten an den drei Standorten starten.

Aktuell geht der Bürgermeister von Gesamtkosten (für drei Windräder) in Höhe von 21 bis 24 Millionen Euro aus. Das Eigenkapital sollen die Bürger der drei beteiligten Gemeinden beisteuern. Der Finanzplan sieht bisher vor, je Gemeinde zwei Millionen Euro einzusammeln.

Bürger können sich über „Schwarmfinanzierung“ beteiligen

Wie das geschehen kann, darüber stimmten sich die Gemeinderäte von Otterfing, Sauerlach und Aying in einer gemeinsamen, nicht-öffentlichen Sitzung am 11. Juli ab. Auf Empfehlung eines Münchner Fachanwalts, der laut Falkenhahn schon über 1000 Windkraftanlagen betreute, einigten sich die Gremien auf eine „Schwarmfinanzierung“ (Crowd-Investing). Auf einer Online-Plattform können Interessierte hinterlegen, mit welchem Betrag sie sich an „ihrem“ Windrad beteiligen würden. „Mindest- und Höchstbeträge stehen noch nicht fest“, sagte Falkenhahn. Der Otterfinger Rat entschied sich am Dienstag per Beschluss für diesen Weg – bei einer Gegenstimme von Josef Killer.

Geplant sind mehrere Runden, die laut Falkenhahn noch heuer starten: Nach Abfrage der grundsätzlichen Bereitschaft will die GmbH in einem Prospekt die zu erwarteten Renditen dokumentieren, um dann, in einer zweiten Runde, verbindliche Zusagen einzusammeln. Wird die Zielsumme nicht erreicht, soll es je Gemeinde 20 Investoren möglich sein, bis zu 50 000 Euro beizusteuern. „Würden wir mehr Geld brauchen, haben uns Banken zugesichert, das mit Krediten auszugleichen“, erklärte Falkenhahn.

Die Höhe der Beteiligungs-Rendite steht noch nicht fest; sie hängt auch davon ab, wie lange Bürger das Geld „ihrem“ Windrad zur Verfügung stellen. „Und wir müssen schauen, was der Bau der Anlagen kostet“, sagt der Bürgermeister, der klarstellte: „Die Wirtschaftlichkeit muss immer gegeben sein.“

Schwertransporte können Behelfsausfahrten der Autobahn nutzen

Abzusehen ist, dass drei sehr außergewöhnliche Baustellen zu erwarten sind. Die Anlieferung von drei 80 Meter langen Rotorflügeln, der Aufbau von fast 170 Meter hohen Türmen: Schon jetzt beschäftigt sich die Bürgerwind Hofoldinger Forst GmbH mit den technischen Vorbereitungen zur Errichtung der drei Windräder.

Wie Otterfings Bürgermeister im Gemeinderat erklärte, wurde mit der Autobahn GmbH und den Staatsforsten vereinbart, die überlangen Schwertransporte von der A 8 über Behelfsausfahrten an die Bauplätze zu führen: „Sonst hätten an den regulären Ausfahrten mit sehr viel Aufwand Leitplanken und Schilder abmontiert werden müssen.“

Die ersten 90 der bis zu 169 Meter hohen Türme bestehen aus Beton-Segmenten, darauf sitzen Stahlkonstruktionen. Das Betonfundament gründet laut Falkenhahn 50 Zentimeter im Erdboden, dazu kommt ein sichtbarer Sockel von 2,50 Meter. Zum Aufbau der drei Anlagen sind riesige Spezialkräne nötig.

