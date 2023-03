Otterfinger Windrad dreht sich wohl erst 2025

Von: Andreas Höger

Teilen

Windkraft an der Landkreis-Grenze: Hier neben dem nach Süden laufenden Groll-Geräumt soll 2024 das Otterfinger Windrad gebaut werden. Rechts im Hintergrund ist das Dorf Otterfing zu erahnen. © Thomas Plettenberg

Es zieht sich. Das offizielle Genehmigungsverfahren für den Windpark im Hofoldinger Forst, den die Gemeinden Otterfing, Sauerlach und Aying planen, lässt weiter auf sich warten. Zuletzt musste der Standort für das Sauerlacher Windrad versetzt werden. Ihren ersten Strom liefern die drei Anlagen wohl erst 2025.

Otterfing – 40 bis 60 Ordner, prall gefüllt mit bedrucktem Papier, dazu ein Bündel digitaler Dateien: Das Ausmaß der erforderlichen Antragsunterlagen für die drei Anlagen des Windparks im Hofoldinger Forst spricht Bände. „Seit Herbst arbeiten wir mit Hochdruck daran, die Unterlagen zusammenzustellen“, sagt Kristina Willkomm, Projektbetreuerin beim Planungsbüro Sing, das im Auftrag der drei Gemeinden den Antrag vorbereitet. Gibt es in einem Segment kleine Änderungen, müssen viele Akteure neu gehört werden.

So geschehen, als der Sauerlacher Standort aus Stabilitätsgründen um 50 Meter verschoben wurde. Der forstliche Ausgleich war neu zu berechnen (für jedes Windrad fallen 0,2 Hektar Rodungsfläche an), der Naturschutz prüfte erneut. Verzögerungen verursachte zudem die planungsrechtliche „Legitimierung“ des Sauerlacher Standorts durch eine Änderungs-Klausel in den Bestimmungen des dortigen Landschaftsschutz-Gebiets. „Uns ist wichtig, alle wichtigen Fragen vorab mit den Landratsämtern zu klären“, sagt Willkomm. Sehr genau achte man darauf, Formfehler zu vermeiden, um gegen Klagen gewappnet zu sein. „Viele Windkraft-Projekte werden beklagt“, weiß Willkomm.

In ein paar Wochen, hofft Willkomm, werde man den Antrag einreichen können. Wie Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) auf Anfrage erklärt, wird es nur ein Antrag für einen dreiteiligen Windpark sein, stellvertretend gestellt von der Gemeinde Sauerlach. Das Verfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSCHG) betreut federführend das Landratsamt München, die Kreisbehörde in Miesbach ist beigeordnet. „Die Zusammenarbeit mit den Ämtern läuft gut“, sagt Willkomm, „sie wissen, dass es eilig ist.“ Und sie wissen auch, dass die Antragsunterlagen einen Kleinbus füllen.

Sechs bis neun Monate dauert es in der Regel, bis die Baugenehmigung eintrifft. „Ich gehe davon aus, dass die sorgfältige und lange Vorprüfung das Genehmigungsverfahren beschleunigt“, sagt Falkenhahn. Anfang September rechnet er mit einem „positiven Signal“, dann kann der Kaufvertrag mit dem Anlagenhersteller endverhandelt werden. Dem Vernehmen nach fiel die Wahl auf die Firma Enercon, dem größten deutschen Hersteller von Windrädern. Für das Antragsverfahren musste ein spezieller Typ genannt werden. „Sollte der Hersteller den zugesagten Preis nicht halten, könnten wir wechseln“, betont Falkenhahn. Die Kosten für die drei Windräder, deren Rotorspitzen eine Höhe von 246,50 Meter über Grund erreichen, werden aktuell auf 21 Millionen Euro geschätzt.

Etwas unübersichtlich präsentiert sich noch die Organisationsstruktur. Antragsteller sind die Gemeinden, was auch daran liegt, dass ihnen – anders als einer GmbH – die Verfahrenskosten erspart bleiben, immerhin eine fünfstellige Summe. Die Standort-rechte liegen noch bei der „alten“ ARGE Hofoldinger Forst, zu der neben den Gemeinden auch die Landkreise zählen. Bereits gegründet ist die Windenergie Hofoldinger Forst GmbH, als deren Gesellschafter die drei Gemeinden firmieren. „Die GmbH übernimmt alle Projektrechte, sobald die Genehmigung fix ist“, erklärt Falkenhahn.

Otterfinger Bürger werden wohl erst 2024 Beteiligungen an „ihrem“ Bürgerwindrad zeichnen können, wenn der Bau begonnen hat. Ans Netz gehen die Rotoren im Hofoldinger Forst, so schätzt Willkomm, vermutlich erst 2025. Übrigens dicht gefolgt von drei Windrädern im benachbarten Höhenkirchner Forst, die von den Gemeinden Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Egmating und Oberpframmern geplant werden.

Mehr Infos zum Thema finden Sie hier.