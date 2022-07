Yoga statt Stockschießen: Studenten der TU München präsentieren Entwürfe

Entwurf drei sieht nur zwei Fußballfelder vor. Dafür Outdoor-Fitnessgeräte, eine eigenständige Gastro und eine Halle, in der Yoga und Tanzen möglich sind. Grafik: TU München © TU München

Auch wenn derzeit das Geld fehlt – an Ideen für ein neues Sportzentrum in Otterfing mangelt es nicht: Studenten der Technischen Universität München (TU) haben im Rahmen eines Projekts vier Gestaltungsszenarien entwickelt.

Otterfing – Das in den 1970er-Jahren erbaute Sportzentrum ist in die Jahre gekommen. Bereits seit langem besteht deshalb der Wunsch, eine zeitgemäße Anlage zu realisieren, die den Bedarf des TSV Otterfing ebenso berücksichtigt, wie die Wünsche der Nicht-TSV-Mitglieder.

Ausgangslage

2019 hatte der alte Gemeinderat beschlossen, auf dem Areal des Skaterplatzes eine Turnhalle zu bauen. Doch seither ist nichts mehr passiert: Wie berichtet, sind die Pläne für neue Sportstätten aus der aktuellen Finanzplanung verschwunden, weil der Gemeinde das Geld fehlt. Für die Sanierung des Bestandsbaus am Nordring dagegen waren zuletzt 73 000 Euro für 2022 vorgesehen.

Otterfing hat einen Neubau aber nicht ad acta gelegt. Vielmehr hat sich die Gemeinde im Rahmen des Studentenprojekts „Kommunal- und Landentwicklung“ der TU kostenlose Ideen für ein Sportzentrum am gegenwärtigen Standort geholt. „Wir Studenten hatten im Gegenzug die Gelegenheit, einen Einblick in die politische Planung zu bekommen“, sagte Geografie-Student Julian Siemens bei der Präsentation im Gemeinderat.

Studentenprojekt

Im Rahmen einer Umfrage ermittelten die Studenten zunächst den Bedarf an Sportarten. „Ist Stockschießen noch zeitgemäß?“, fragte Siemens. Im Anschluss zeigten sie auf, welche Vorhaben auf der Fläche abbildbar sind. Vorgaben zum Immissionsschutz oder der Stellplatzverordnung erfüllen die Entwürfe zwar nicht, aber „wir hoffen, ein paar Ideen und Impulse zu liefern, über die Sie vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben“, so Siemens.

Wunschsportarten

An der Umfrage zur Bedarfserhebung beteiligten sich 395 Menschen, die meisten zwischen 36 und 50 Jahren. Wie sich herausstellte, stehen die vom TSV bereits angebotenen Sportarten Skifahren, Fußball und Leichtathletik auch bei Nicht-TSV-Mitgliedern hoch im Kurs. Auch ein Interesse an Stockschießen besteht, allerdings ist es im Vergleich zu den anderen Sportarten niedriger. Nur die Kohorte der 26- bis 35-Jährigen zieht Stockschießen der Leichtathletik, dem Turnen und dem Tischtennis vor.

Wunschsportarten sind Fitness (30 Prozent), Yoga (27 Prozent), Tanzen (17 Prozent), Bouldern (16 Prozent) und Klettern (10 Prozent) – allesamt Sportarten, die der TSV im bestehenden Sportzentrum nicht bietet. Dabei ist das Interesse an Fitness und Yoga deutlich größer als das Interesse an Stockschießen, und zwar in allen Altersklassen. Tanzen steht bei den 50- bis 60-Jährigen besonders hoch im Kurs, was Bürgermeister Michael Falkenhahn (SPD) überraschte. „Ich habe gar nicht gewusst, dass die Otterfinger so gern tanzen.“

Alle Befragten wünschten sich außerdem eine Gastronomie im Sportzentrum.

Vier Entwürfe

Auf dieser Basis entwickelten die Studenten vier Entwürfe für ein neues Sportzentrum. Alle sehen ein Sportgebäude vor, das eine Dreifach-Turnhalle, eine Tribüne, Geräteräume und Allzweckräume für Fitness, Gymnastik und Tanzen hat. Der erste Entwurf ähnelt der bestehenden Anlage, die unter anderem drei Fußballfelder und einen Volleyballplatz hat. Er sieht aber eine Dreifach-Turnhalle vor, eine Boulderwand und Outdoor-Fitnessgeräte. Der zweite Entwurf unterscheidet sich ebenfalls nicht stark von der gegenwärtigen Sportstätte, weitet das Sportgelände aber aus mit Parkplätzen im Norden.

Der dritte Entwurf dagegen sieht nur zwei Fußballfelder mit überdachter Tribüne vor. Stockschießen gibt es gar nicht mehr. Dafür zwei Volleyball-Felder, eine in die Anlage integrierte, aber eigenständige und geräumige Gastronomie mit eigenen Parkplätzen. In der Halle sind im Obergeschoss eine Dreifach-Turnhalle samt Tribüne vorgesehen, ein Boulderraum im Erdgeschoss, mehrere Tanz-, Yoga- und Fitnessräume sowie eine Kegelbahn und Schießstände. Entwurf vier rückt die Gastronomie inklusive Terrasse ins Zentrum und sieht auch einen Spielplatz vor.

