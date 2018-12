Zu nah amHeiligen Abend: Budenzauber fällt wieder aus

Wieder wird es nichts mit einem Otterfinger Christkindlmarkt: Wie schon im Vorjahr findet der Budenzauber vor dem Rathaus auch heuer nicht statt.

Otterfing – Und erneut liegt es an einer kalendarischen Unpässlichkeit: Der vierte Advent, an dem die Veranstaltung traditionell stattfindet, fällt 2018 zwar nicht direkt auf den Heiligen Abend, liegt aber am 23. Dezember zu knapp am großen Bescherungstag.

„Wir wollen unseren Leuten nicht zumuten, am Heiligen Abend den Markt zusammenräumen und abbauen zu müssen“, sagt Michael Gruber, Vorsitzender des Trachtenvereins. So beschlossen Trachtler, Fußballer und Blasmusik, den Budenzauber auch heuer lieber sein zu lassen. Die drei Vereine haben die Veranstaltung lange Jahre auf die Beine gestellt; viele Otterfinger kamen gerne, zuletzt am 18. Dezember 2016.

Kurzfristig habe man überlegt, so berichtet Gruber, den Otterfinger Christkindlmarkt auf Samstag (22. Dezember) vorzuverlegen, was organisatorisch etwas mehr Luft verschafft hätte. „Aber wir haben keine Hütten mehr bekommen“, sagt Gruber. Bis 2016 lieh man sich 15 Standl aus Holzkirchen. „Die waren für den Termin leider längst vergeben“, sagt Gruber; überall gebe es jetzt große oder kleine Advents- oder Christkindlmärkte. „Wir hätten die Hütten schon im Januar reservieren müssen.“

Genau das werden die drei Otterfinger Vereine in den kommenden Wochen machen. Denn nach zweijähriger Pause soll es den Otterfinger Christkindlmarkt am letzten Adventswochenende 2019 auf jeden Fall wieder geben. Laut Gruber ist nur unsicher, ob es tatsächlich der Sonntag (22. Dezember) wird oder ob die Vereine den Budenzauber nicht auf Samstag (21. Dezember) vorziehen.