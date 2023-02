Nach „Stars in der Manege“ war plötzlich Schluss: Warum der Crazy Freidog beinahe sehr früh endete

Frauenbund-Fasching in Mehrzweckhalle

In bester Spiellaune kamen die Damen des Otterfings Frauenbunds aus der Coronapause: Bei ihrem Crazy Freidog in der ausverkauften Mehrzweckhalle widmeten sie sich herzhaft, frech und kreativ der Energiekrise und anderen Aufregern.

Otterfing – Die Stimmung war schon ausgelassen, bevor der legendäre Crazy Freidog des Otterfinger Frauenbunds offiziell eröffnet wurde und die Katzen auf die Bühne der voll besetzten Mehrzweckhalle tanzten. Unter dem Motto „Samtpfoten geben Gas“ knüpften sie dort an, wo sie vor Corona aufgehört hatten – im Katzenkostüm und mit einem Programm voller Seitenhiebe auf Lokal- und Weltpolitik. Bis sie zwei Stunden später in Regenbogenperücken und mit einem gesungenen Appell an Offenheit und Toleranz zur Abschluss-Polonaise durch die Reihen ansetzten, hatten die 16 Frauen – darunter mit Steffi Ecker, Olga Krupka und Christa Ostermeier drei Neulinge – ihr Publikum mitgenommen ins Wirtshaus, in den Fernen Osten und in manches Wohnzimmer.

Wobei, eigentlich endete das Programm bereits nach den „Stars in der Manege“, bei dem glitzerbunte Conferencier-Clowns mit einigen der Otterfinger Katzen akrobatische Übungen vorführten. „Für zehn Euro gibt’s nicht mehr. Inflation“, war die knappe Ansage. Als niemand gehen wollte und eine spontane Klingelbeutel-Sammlung hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte es nur eine Lösung geben: „Wir geben eine Zugabe.“

Aus der einen wurden 13, zuzüglich einer echten Bonus-Nummer. Nicht eingerechnet die ausgelassene Aftershow-Party an der Bar, wo schon eine imposante Reihe Cocktails für die Hauptdarstellerinnen vorbereitet war. Dass diese so stimmungsvoll indirekt beleuchtet waren, dafür hatten einige ihren Beitrag geleistet, indem sie den faltbaren Akku und die „tragbaren Stromkübel für Handy, Laptop oder was mia sonst no dabei ham“ aufluden, die als Backup dienten, „wenn’s in Otterfing dunkel wird“.

Als alternative Energiequellen dienten an diesem Abend die Killerlack-Nixe, die ihren Fischschwanz energisch schlug, um das neue Otterfinger Wasserstoffkraftwerk in Gang zu bringen, das mobile Windkraftwerk, das mit wehendem Umhang aus Luftpolsterfolie und Puste-Windrad über die Bühne rannte und der Dreifach-Wumms mit schlauer Frauenpower, der elegant und dynamisch mit Inlinern und funkelnd wie ein amerikanischer Weihnachtsbaum um alle anderen kreiste.

Als das alles nichts nützte und nicht einmal Houston auf die flehentlichen Rufe „Wir haben ein Problem“ reagierte, musste Bürgermeister Michael Falkenhahn die Situation retten. Er zögerte nicht, eilte auf die Bühne und strampelte enthusiastisch auf dem Hometrainer, bis alle Akkus geladen waren. Später übernahm Roberto Sottanelli das Strampeln, unter leisem Protest: „Macht des ned der Buagamoasta?“ Ihn hatte man eigentlich auf die Bühne geholt, damit er als Geburtstagskind einen kostenlosen Fitnesscheck bekäme. Immerhin gab es am Ende ein Luftballonherz für „Sotti“, der auch heuer die Aufgabe hatte, „nur schöne Filmaufnahmen“ zu machen.

Seine Kamera richtete er auf ausgelassen tanzende Kühe. Auf Clowns, die warnten, in der renovierungsbedürftigen Turnhalle lieber nicht aufs Klo zu gehen. Auf eine vom immer gleichen Alltag gefrustete Mutter, die ihr Glück darin findet, nach den ewigen Wurstbroten für Mann und Kinder nun auch mal Mehlwürmer auf Käsebrote zu streuen. Und natürlich auch auf den Mann, der sich am Wirtshaustisch festklebt, weil er noch länger bleiben möchte. Blöd nur, dass er mit angebappten Händen auch nicht ans frisch gezapfte Bier kann.

Es war ein vergnüglicher Abend. Spaß hatten nicht nur alle, die am Crazy Freidog mitgewirkt hatten oder sich im fast ausnahmslos verkleideten Publikum bestens amüsierten – und vielleicht einen Preis aus der von örtlichen Geschäften bestückten Tombola gewannen. Freuen können sich auch hilfsbedürftige Menschen, denn wie immer wird der Erlös des Abends an karitative Zwecke gespendet.

