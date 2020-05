Zum zweiten Mal: Unbekannter schlitzt Fahrradreifen auf

Beide Reifen eines Damenfahrrads hat ein unbekannter Täter am Otterfinger Bahnhof zerstochen - nicht zum ersten Mal. Die Polizei ermittelt.

Otterfing - Hat sich der Täter hier auf eine bestimmte Person eingeschossen? Ein Verdacht, den die Polizei zumindest nicht ausschließen kann. Gleich zwei Mal hat ein Unbekannter die Reifen des am Otterfinger Bahnhof abgestellten Fahrrads einer Otterfingerin zerstochen.

Wie die Polizei Holzkirchen berichtet, schlug der Täter am 3. April zum ersten Mal zu. Als die Otterfingerin die Reifen ihres roten Damenrads der Marke Kalkhoff mit schwarzem Gepäckträger repariert hatte, stellte sie es am 14. Mai zwischen 6.30 und 17 Uhr wieder am Unterstand beim Bahnhof ab. Und noch am selben Tag musste sie erneut mehrere kleine Einstiche an den Reifen feststellen. Als sie das Fahrrad repariert hatte und es wieder am 14.05.2020 im gleichen Zeitraum an derselben Örtlichkeit abgestellt hatte, musste sie erneut mehrere kleine Einstiche an den Reifen ihres Fahrrades feststellen.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, ein Eigenverschulden der Otterfingerin durch unsachgemäßen Gebrauch schließt die Polizei aus. Hinweise auf den Täter werden unter 08024/90740 entgegengenommen.

sg