Tennisspielen im Winter: TSV-Anlage bekommt Traglufthalle

Privater Betreiber investiert 250 000 Euro

Von Andreas Höger schließen

Im Landkreis-Norden ist ab Oktober wieder Winter-Tennis möglich: Auf der Sandplatz-Anlage des TSV Otterfing haben die Arbeiten für den Aufbau einer Traglufthalle begonnen. Clubmitglieder profitieren von Sondertarifen.

Otterfing – Der erste Aufschlag ging knapp daneben. Der „Second Service“ muss es richten – und er hat das Zeug, ein „Winner“ zu werden. Auf der Anlage des TSV Otterfing bauen Peter Aigner und sein Partner Jernej Karner, die zusammen eine Tennisschule betreiben, eine Traglufthalle über zwei der sechs Sandplätze.

Geplant war, die Indoor-Anlage schon im Herbst 2022 in Betrieb zu nehmen. Das Genehmigungsverfahren verfing sich länger als erhofft am Brandschutz und an Fluchtwegen, dann hatte der Hallenhersteller Lieferschwierigkeiten. Ein Jahr später scheint das Vorhaben eingetütet. Die baulichen Vorbereitungen sind angelaufen. Anfang Oktober, sagt Aigner, fliegen in der neuen Traglufthalle die ersten Bälle.

Nach dem Abbau der Holzkirchner Traglufthalle vor zwei Jahren finden Tennisspieler im Landkreis-Norden keine Möglichkeit mehr, im Winter das Racket zu schwingen. Ein Markt, den die Aigner-Karner GbR jetzt in Otterfing bedienen will – und das auf Dauer. Mit der Gemeinde als Besitzerin der Fläche und dem TSV als Pächter der Anlage habe man sich auf einen langfristigen Vertrag geeinigt, sagt Peter Aigner. Von Anfang Oktober bis Ende April überdacht ihre Halle zwei der sechs Sandplätze. „Im Sommer verschwindet sie komplett, da wird nichts zu sehen sein“, verspricht Aigner.

Der Tennis-Unternehmer bringt Erfahrung mit. Die Aigner-Karner GbR betreibt im Landkreis bereits die Traglufthallen in Schliersee-Neuhaus, in Gmund-Dürnbach und in Bad Wiessee. Die Otterfinger Halle, gefertigt von der Firma Duol, ähnelt laut Aigner dem Modell in Dürnbach. Dank modernster Technik werde das Gebläse deutlich leiser sein als von solchen Hallen gewohnt, zudem richten sich die Wände steiler auf.

Überspannt werden 35 mal 35 Meter an der Ecke Lehrer-Holl-/Alois-Eberl-Straße, die Halle kommt auf eine Höhe von gut zehn Metern. Die weiße Membran ist laut Hersteller selbstreinigend. „Wir investieren rund 250 000 Euro“, sagt Aigner.

Der TSV bekomme eine geringe Pacht, sagt Vereinsvorsitzender Erwin Eigenstetter. Die Nutzer der Halle können Umkleiden und Duschen des Vereinsheims nutzen. Die GbR prüfe, ob die bestehende Elektro-Heizung ausreiche, sagt Aigner. Alternativ sei der Einbau einer Gastherme denkbar – zumal auch die Halle selbst über einen in der Erde versenkten Flüssiggas-Tank beheizt wird. „Preislich ist Flüssiggas gut darstellbar“, versichert Aigner.

Baulich muss lediglich die Umzäunung angepasst werden. Einige Pflasterarbeiten und Hangsicherungen sind nötig. Die Bodenanker sind laut Aigner im Sommer unsichtbar. „Die Halle selbst ist in vier bis fünf Tagen aufgebaut.“ Im Frühjahr wird sie zusammengefaltet und neben den Aggregaten, die im Winter für Stützluft sorgen, in einem Holz-Hütterl neben den Plätzen verstaut.

Die Spielzeiten sind auf 6 bis 22 Uhr begrenzt. Hauptnutzer der Halle wird die Tennisschule, freie Slots können online gebucht werden. „TSV-Mitglieder bekommen Sonderpreise und haben ein Erstzugriffsrecht“, betont Eigenstetter. Er geht davon aus, dass die neue Chance, in Otterfing Winter-Tennis zu spielen, auch in Holzkirchen und der weiteren Umgebung auf Interesse stößt. „Es gibt Anfragen von Nachbarvereinen, die im Winter gerne trainieren wollen, speziell mit ihren Nachwuchs-Teams“, sagt der TSV-Vorsitzende, „es wird ein Leuchtturm-Projekt für den Sport im Landkreis-Norden.“

Ganz ohne Chemie: Holzkirchen stellt zwei Bio-Toilettenhäuschen auf. Mehr dazu lesen Sie hier.