Polizei stoppt abenteuerliche Fahrt: angetrunkene Autofahrerin in Schlangenlinien unterwegs

Von: Joshua Eibl

Die Polizei stoppte eine betrunkene Autofahrerin (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Zu tief ins Glas hat offenbar eine Holzkirchnerin geschaut. Sie wurde beobachtet, wie sie mit ihrem Auto Schlangenlinien fuhr: Ihre abenteuerliche Fahrt hatte Folgen.

Holzkirchen - Am Donnerstag, 6. Juli, wurde eine 41-jährige Holzkirchnerin dabei beobachtet, wie sie in ihrem Pkw in Schlangenlinien fuhr. Eine gerufene Streife der Polizei Holzkirchen stoppte die Autofahrerin gegen 21.52 Uhr in der Münchner Straße in Holzkirchen. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei der Fahrerin alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest.

Alkoholtest: Wert jenseits der 0,5 Promillegrenze

Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert jenseits der 0,5 Promillegrenze. Die Weiterfahrt der Frau wurde unterbunden, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt.

Gegen die 41-jährige Holzkirchnerin wurde ein Strafverfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“ eingeleitet.