Roggersdorf überraschend von der Agenda gestrichen: Ausschuss befasst sich nicht öffentlich mit Bebauungsplan

Dörfliche Idylle: Der Weiher in Roggersdorf. Für den Ortsteil liegen mehrere Bauvoranfragen vor. © TP

Eigentlich hätte sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit Roggersdorf befassen sollen, doch die beiden betreffenden Tagesordnungspunkte wurde vertagt.

Holzkirchen – Der Bauausschuss wird sich nun wohl zunächst in nicht öffentlicher Sitzung damit befassen. „Es geht um Grundstücksangelegenheiten, und die sind privat“, erklärte Wolfgang Huber (SPD) auf Nachfrage. Er hatte als Sprecher des Ausschusses die Vertagung und nicht öffentliche Behandlung vorgeschlagen.

Die zahlreichen Roggersdorfer, die extra wegen dieser beiden Tagesordnungspunkte in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen waren, verließen die Sitzung daraufhin sofort. Sie werden sich wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis sie Näheres erfahren: Erst bei einem Ortstermin – voraussichtlich im September – sollen sie Gelegenheit bekommen, mit den Gemeinderäten zu sprechen, so Huber. Es gebe einen strittigen Punkt, und da sich hierzu im Vorfeld der Sitzung neue Fakten ergeben hätten, sei eine Vertagung angezeigt: „Sonst besteht die Gefahr, dass wir etwas beschließen, was wir ein halbes Jahr später wieder ändern müssen.“

Erhaltung: Dorfzentrum mit dem Weiher und die Streuobstwiesen am Ortsrand

Wie berichtet, befasst sich die Gemeinde bereits geraume Zeit mit der Frage, wie sich der idyllische Ortsteil entwickeln soll. Unter Einbeziehung der Roggersdorfer war ein Rahmenplan erstellt worden, der städtebauliche Ziele definiert. Auf Grundlage dieses Plans hatte die Verwaltung dann einen Bebauungsplan ausgearbeitet, der diese Ziele verbindlich machen soll. Die Billigung dieses Bebauungsplanentwurfs sowie die damit in Zusammenhang stehende Änderung des Flächennutzungsplans waren als Tagesordnungspunkte in der jüngsten Ausschusssitzung vorgesehen.

Der Entwurf – der dann doch nicht besprochen wurde – sieht unter anderem vor, das Dorfzentrum mit dem Weiher und die Streuobstwiesen am Ortsrand zu erhalten. Neue Wohnhäuser dürfen nur im Norden entstehen – im Süden dagegen will die Gemeinde kein Wachstum erlauben. Wie berichtet, hatte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) in der Vergangenheit betont, dass die Gemeinde eine gewisse Siedlungsentwicklung zulassen, aber die dörfliche Struktur erhalten wolle. Der Siedlungsdruck ist groß – im Rathaus liegen mehrere Bauvoranfragen vor. Mit einem detaillierten Bebauungsplan will die Gemeinde diesen Strukturwandel steuern.

Bürgermeister: Kann in eigener Zuständigkeit Bauvorhaben in diesem Gebiet stoppen

Auch wenn der Bebauungsplan nun noch nicht einmal gebilligt ist, können Bauwerber nicht so ohne weiteres loslegen: Wie berichtet, hatte der Bauausschuss im Frühling 2022 den Bürgermeister ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Bauvorhaben in diesem Gebiet zu stoppen, die den Zielen des Bauleitplanverfahrens widersprechen. bst