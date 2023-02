Sachbeschädigung an mehreren Glasscheiben: Bahnhof Otterfing

Von: Joshua Eibl

Die Polizei Holzkirchen bittet um sachdienliche Hinweise (Symbolbild). © Klaus-Dietmar Gabbert

Einen Sachschaden hat ein Unbekannter am Mittwoch in Otterfing angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Otterfing - Die Polizei meldet: Am Mittwoch, 1. Februar, von etwa 16.25 bis Mittwoch, 08. Februar, wurden am Gleis 2 in Fahrtrichtung München mehrere Scheiben des Abgangs zur Fußgängerunterführung von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Die bislang unbekannte Person schlug oder trat die Scheiben von innen nach außen ein. Diese fielen dabei aus den Gleiskörper.

Hoher Sachschaden

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zur Sachbeschädigung oder zum unbekannten Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740.

