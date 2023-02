Sachbeschädigung an Pkw: Tiefgarage in der Baumgartenstraße

Von: Joshua Eibl

Die Polizei Holzkirchen bittet um sachdienliche Hinweise (Symbolbild). © dpa/Carsten Rehder

Einen Sachschaden hat ein Unbekannter am Donnerstag in Holzkirchen angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Holzkirchen - Die Polizei meldet: Am Donnerstag, 09. Februar, gegen 07.50 Uhr stellte ein 18-jähriger Warngauer seinen roten Pkw Hyundai in der öffentlichen Tiefgarage in der Baumgartenstraße ab. Gegen 15.00 Uhr kehrte er zum Fahrzeug zurück, um etwas aus seinem Wagen herauszuholen. Dabei stellte er fest, dass die Motorhaube seines Kleinwagens zerkratzt worden war. Die Polizei Holzkirchen hat Ermittlungen aufgenommen.

Hoher Sachschaden

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum unbekannten Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740.

je