Schon wieder ein Fahrer unter Drogen: Autobahnpolizei stoppt 21-jährigen BMW-Fahrer

Von: Andreas Höger

Teilen

Bei einer Verkehrskontrolle in Weyarn ertappte die Autobahnpolizei einen Mann, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. (Symbolbild) © Joern Pollex/dpa

Der September entwickelt sich zum „Drogenmonat“ auf der Salzburger Autobahn: Erneut erwischte die Autobahnpolizei Holzkirchen jetzt einen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Der 21-Jährige wurde bei Weyarn kontrolliert.

Weyarn – Zum wiederholten Male im Laufe des Monats stoppte die Autobahnpolizei Holzkirchen jetzt eine Autofahrt unter Drogeneinfluss. Diesmal „erwischte“ es einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Der Mann war nach Angaben der Autobahnpolizei mit seinem BMW in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs, als er an der Anschlussstelle Weyarn einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. In deren Verlauf zeigte der junge Mann „eindeutige“ Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hinwiesen.

Nachdem der 21-Jährige zudem einräumte, am Vortag entsprechende Substanzen zu sich genommen zu haben, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Zugleich wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auf den Mann kommen laut Polizei mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot zu. Außerdem dürfte die zuständige Fahrerlaubnisbehörde auf ihn zukommen, um seine „grundsätzliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen“ einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.