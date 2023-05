„Seismograph der Gesellschaft“: Krisen prägten das Jahr 2022 der Tafel Holzkirchen

Hoffen auf weitere Helfer: Der Vorstand der Holzkirchner Tafel gibt sich zuversichtlich: (v.l.) Christine Schmaderer, Karina Jaschner, Gerhard Berberich, Séval Schichtel und Hans Zeitelhack. © Andreas Wolkenstein

Die positiven Erfahrungen geben dem Team Kraft für die aktuellen Herausforderungen. Mit Blick auf den steigenden Versorgungsbedarf hoffen sie auf neue Helfer.

Holzkirchen – Gerhard Berberich war gerade wenige Wochen neuer Vorsitzender der Tafel Holzkirchen, als im Frühjahr 2022 der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch im Landkreis Miesbach aufschlug. Auf einmal standen über 100 bedürftige Menschen vor der Tür am Ladehof im Holzkirchner Norden. Gleichzeitig stieg aber auch die Zahl der ehrenamtlichen Helfer, die Lebensmittel an die Abholer ausgaben.

So sei das Jahr 2022 ein Jahr voller Krisen, aber auch voller positiver Ereignisse gewesen, resümierte Berberich in seinem Bericht an die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung der Holzkirchner Tafel. Im Gegensatz zu anderen Tafeln im Landkreis Miesbach ist die Holzkirchner Organisation als Verein organisiert und nicht an einen Träger wie etwa die Caritas geknüpft. Berberich hob insbesondere die „Rekordspendenbereitschaft“ hervor und sagte: „Wir mussten keinen Aufnahmestopp verhängen, nicht kontingentieren, und unsere Kisten sind nach wie vor voll.“

Versorgen rund 200 Menschen

Die Zahlen, die Berberich präsentierte, sprechen für sich: an die 100 Tonnen Lebensmittel habe man ausgegeben, 5760 Arbeitsstunden seien angefallen. Damit versorgt die Tafel aktuell rund 200 Menschen, die die Berechtigung haben, über die Organisation Lebensmittel zu beziehen. Diese werden von den Ehrenamtlichen selbst bei den Herstellern abgeholt, zum Teil sind lange Wegstrecken zurückzulegen. Große Spender sind dabei Ratschiller’s (Holzkirchen), Berchtesgadener Land (Piding), Bernbacher (Hohenbrunn), Gustavo Gusto (Geretsried) und die Wurstfabrik HoWe (Nürnberg) von Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

Auch von den örtlichen Supermärkten hole man Waren ab, doch hier liege eine große Herausforderung für die Zukunft, erläuterte Berberich. Die Konkurrenz zu anderen Organisationen, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen und Waren kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum abholen und weiterverteilen, sei groß. Momentan gebe es so etwas im Einzugsgebiet der Holzkirchner Tafel zwar noch nicht. Aber Berberich betonte: „Die Mengen von den Supermärkten werden ohnehin jetzt schon geringer.“ Dennoch sei es ihm wichtig, dass die Holzkirchner Tafel keine Waren zukaufe. Das ließen die Vorgaben des Tafelverbandes nicht zu.

Herausforderung Containerdorf

Herausforderungen für die Helfer sah Berberich auch in dem Containerdorf, das derzeit im Moarhölzl im Süden Holzkirchens geplant wird (wir berichteten). 200 Personen sollen dort einziehen, viele von ihnen werden auch bei der Tafel vorstellig werden, vermutete Berberich. Um für künftige Aufgaben gewappnet zu sein, habe man im vergangenen Jahr Investitionen getätigt und plane das auch weiterhin. So sei ein neues Fahrzeug angeschafft worden, das voraussichtlich im August geliefert werde. Vielleicht gebe es zur Finanzierung Mittel vom Tafelverband, hoffte Berberich.

Mit Blick auf den weiter steigenden Versorgungsbedarf durch die Tafel hob Berberich zudem die Bedeutung hervor, neue Helfer zu gewinnen. Diese müssten keineswegs in Vollzeit mithelfen. Auch wer ein oder zwei Mal im Monat helfen könne, sei willkommen. Den bisherigen Ehrenamtlichen dankte Berbereich und betonte: „Man sieht sie oft gar nicht, aber ohne sie läuft nichts.“ Und um die Arbeit des Vereinsvorstands zusätzlich zu entlasten, wurde Hans Zeitelhack für den Bereich Logistik neu in den Vorstand gewählt.

Andreas Wolkenstein