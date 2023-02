Sonntagsausflug: Mercedes Vito massiv überbesetzt

Von: Joshua Eibl

Ein Wochendausflug endete für einen Mercedes Fahrer ungemütlich. So ist es auch seinen Passagieren ergangen, die in dem völlig überladenen Auto ausharren mussten.

Valley- Am Sonntagnachmittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mercedes Vito, der auf der BAB A8 in Fahrtrichtung München unterwegs war. Bei der Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Holzkirchen Nord fiel auf, dass der Mercedes Vito mit mehr Personen als vorhandenen Sitzplätzen besetzt war. Aus diesem Grund wurde die Autobahnpolizeistation Holzkirchen zur Übernahme des Sachverhaltes angefordert.

Vor Ort stellte sich dann für die Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen heraus, dass in dem 7-Sitzer ganze zehn Personen unterwegs waren. Darunter befanden sich auch drei Kinder unter sechs Jahren. Diese wurden auch ohne Kindersitze befördert.

Bußgeld und ein Punkt in Flensburg

Den 29-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Feilnbach erwartet nun für die Überbesetzung und das Befördern von Kindern ohne Sicherung ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Wie aus einer Pressemitteilung der Autobahnpolizeistation Holzkirchen hervor geht, wurde die Weiterfahrt solange unterbunden, bis ein zweites Fahrzeug und geeignete Kindersitze organisiert wurden. Im Anschluss konnte die Gruppe ihre Fahrt in zwei Fahrzeugen und ordnungsgemäß gesichert fortsetzen.

Die Autobahnpolizeistation Holzkirchen möchte hiermit noch einmal alle Fahrzeugführer sensibilisieren und auf die Notwendigkeit eines Kindersitzes bei der Beförderung von Kindern hinweisen. Denn im Falle eines Unfalls kann die ordnungsgemäße Sicherung durch Sicherheitsgurt und Kindersitz über Leben und Tod entscheiden und das Kind vor schweren Verletzungen bewahren.

