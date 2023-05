Staatliches Bauamt saniert Straßen: Verkehrbehinderung ab Dienstag

Teilen

Im Landkreis kommt es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen aufgrund von Bauarbeiten. © tp

Das Staatliche Bauamt Rosenheim informiert in einer Pressemitteilung über „kleinflächige Fahrbahnausbesserungen“ im Landkreis – die freilich nicht ohne Beeinträchtigungen auf den Verkehr auskommen.

Landkreis – Die Arbeiten starten je nach Wetterlage voraussichtlich am Dienstag, 30. Mai, und dauern bis Anfang Juli an. Betroffen sind die Bundesstraßen B13, B307, B318 und B472 sowie die Staatsstraßen St2010, St2077, St2076 und St2573.

Geplant ist das Schließen von Rissen im Asphalt, das Verfüllen von Schlaglöchern und das punktuelle Ausgleichen von Spurrinnen. „Bei einigen Staats- und Bundesstraßen im Landkreis Miesbach sind kleine Sanierungsarbeiten fällig“, fasst das Straßenbauamt zusammen.

Durchgeführt werden die Arbeiten von einer beauftragten Baufirma, unterstützt von der Straßenmeisterei des Staatlichen Bauamts in Hausham. Konkret saniert werden die B13 im Bereich Großhartpenning/Kurzenberg, die B307 bei Aurach, die B318 zwischen Bad Wiessee und Ringsee sowie die B472 im Bereich Müller am Baum.

Kosten in Höhe von 230 000 Euro

„Bei den Staatsstraßen sind es die St2010 im Bereich Leitzach, die St2077 an der Spitzingseestraße, die St2076 im Bereich Schuss/Ostin/Seeglas sowie die St2573 innerhalb der Ortsdurchfahrt Holzkirchen, an denen kleinere Stellen ausgebessert werden“, erklärt das Straßenbauamt. Da Asphaltarbeiten witterungsabhängig seien, würden der Zeitplan und die Reihenfolge kurzfristig festgelegt. Die Kosten in Höhe von rund 230 000 Euro trägt der Freistaat. Das Staatliche Bauamt bittet um Verständnis für vorübergehende Verkehrsbehinderungen während der Arbeiten.

nap