Das Streben nach mehr Attraktivität

Mehr Farbe für Holzkirchen: Das bunt bestuhlte Marktcafé und der knallig gestaltete Oskar-von-Miller-Platz wurden nun offiziell eingeweiht. Ein Plus an Attraktivität, findet der Bürgermeister.

von florian prommer

Holzkirchen – Das Wetter meinte es nicht gut mit der Doppel-Einweihung, so überhaupt nicht. Um so näher die erste kleine Feier am Oskar-von-Miller-Platz am späten Mittwochnachmittag rückte, desto näher schoben sich die tiefschwarzen Wolken gen Holzkirchen. Und so war es wohl hauptsächlich den äußeren Umständen geschuldet, dass so gut wie keine Bürger anwesend waren, als Bürgermeister Olaf von Löwis, den Regenschirm in der Hand, zu seiner Rede ansetzte. Die Einweihung – bestenfalls bloß eine Ausnahme und kein schlechtes Omen für die Zukunft.

Schließlich haben die Verantwortlichen – Gemeindeverwaltung, Kommunalpolitik und anliegende Gewerbetreibende – viel Arbeit und Mühe in die Neugestaltung des Platzes gesteckt. „Der Gemeinderat hat es sich nicht leicht gemacht“, verdeutlichte Löwis. Diese intensiven Diskussionen hatten gar den Effekt einer Muse. Horst Hermenau, der Künstler, der den farbenfrohen Boden entworfen hat, zog, so erzählte er, Inspiration aus den „Streitereien, ob man den Platz verändern darf und wenn, wie“.

Hermenau gehörte zu der Gruppe, die eingangs so ganz und gar nicht überzeugt waren vom Gesamtkonzept. Sein erster Gedanke: „So ein Schmarrn“, verriet er. Ein Meinung, die der Künstler nun revidieren musste. Das Endresultat überzeugt ihn – und andere auch. „Sehr schön“ sei der Platz, das Farbmuster „toll“, urteilte Gemeinderätin Martina Schweighofer (CSU). Zustimmendes Kopfnicken von Ulrike Küster, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie freut sich zudem über die installierten Fahrradständer, die der Bund Naturschutz gespendet hat. SPD-Pragmatiker Hans Putzer sah die Gestaltung weit nüchterner. Schlechter als vorher, sagte er, „ging’s sowieso nicht“.

Vorher, da war das Karee am Oskar-von-Miller-Platz, eine gern genutzte Parkfläche. Autos abstellen ist dort nun nicht mehr möglich. Böse Zungen behaupten gar, das sei der einzige Effekt, den die Umgestaltung habe. Denn: Wer setzt sich zum Entspannen an die viel befahrene Münchner Straße? „Ich glaube schon, dass sich Leute, die beim Franzetti ein Eis holen, hier drüben hinsetzen“, sagt Schweighofer. Und selbst wenn sich nur Senioren, die auf ein grünes Ampelsignal warten, auf den skulpturellen Bänken niederlassen, fügte Bürgermeister Löwis an, habe der neue, farbenfrohe Platz eine positive Wirkung. „Es ist eine Botschaft, dass wir ungünstige Orte, die nicht zum Verweilen einladen, aufpeppen können“, sagt er.

Aufgewertet wurde nicht nur der Oskar-von-Miller-Platz. Das Marktcafé lädt ab sofort wie berichtet mit seinen bunten Tischen und Stühlen zum Sitzen ein. Ein weiterer „attraktiver Ort im Ort“ (Löwis). Seinen kompletten Charme konnte aber auch das Marktcafé bei der Eröffnung nicht entfalten. Es schüttete unnachgiebig. Die Feier wurde kurzerhand ins Rathaus verlegt.

fp