Talent trifft Leidenschaft: Bauernverband kürt Kreissieger

Von: Joshua Eibl

Tüftelei: Beim Berufswettbewerb der Landwirte steckten und bauten die Auszubildenden unter anderem Leitungen zusammen. Hier beobachtet Prüfer Bernhard Hitzlsperger (r.) Teilnehmer Johann Stückler. © THOMAS PLETTENBERG

„Mit Herz und Hand – smart fürs Land“ – unter diesem Motto stand heuer der bundesweit größte Nachwuchswettbewerb der Grünen Berufe. Er wird alle zwei Jahre ausgetragen, 2021 musste er pandemiebedingt allerdings ausfallen.

Landkreis – Deutschlandweit nahmen rund 10 000 Jugendliche aus 14 verschiedenen Ausbildungsberufen daran teil. Mit Unterstützung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) sowie der Landwirtschaftsschule Holzkirchen stellten sich auch 23 Auszubildende aus den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen im Ausbildungsberuf Landwirt den Herausforderungen. Diese gliederten sich auf in einen schriftlichen Leistungstest, verschiedene praktische Aufgaben sowie eine Präsentation.

„Der schriftliche Leistungstest bestand aus bundesweit einheitlichen Themen zur Landwirtschaft und dem Allgemeinwissen“, erklärt Magdalena Niederlechner, Wettbewerbsleiterin des Berufswettbewerbs in Holzkirchen. Diese Aufgaben wurden nach Punkten bewertet.

Bei der Wahl der praktischen Aufgaben hatte der BBV-Kreisverband freie Hand und konnte unter anderem die Gegebenheiten der Region berücksichtigen. Dabei mussten die Auszubildenden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, zwischen verschiedenen Getreidesorten sowie Sämereien unterscheiden und Düngemittel richtig bestimmen zu können. Danach mussten die Prüflinge einen Anhängerstecker richtig zusammenbauen. „Dabei spielten die Sauberkeit und die genaue Reihenfolge der Arbeitsschritte eine Rolle bei der Bewertung. Außerdem waren die Geschwindigkeit und die Werkzeugauswahl von großer Bedeutung.“

Geehrt wurden die Teilnehmer von Kommunalpolitikern und Ausrichtern. © Bayerischer Bauernverband

Zum Abschluss mussten die Auszubildenden eine Präsentation über ihren Ausbildungsbetrieb halten, wobei sicheres Auftreten und Kommunikationsfähigkeiten wie Rhetorik eine gewichtige Rolle spielten.

Den Wettbewerb gewann Christian Popp aus Obersöchering (Kreis Weilheim-Schongau). Er nimmt damit am Bezirksentscheid teil. Dieser findet am 28. März in Weilheim statt. Zweiter wurde Franz Georg Lechner aus Valley, auf den dritten Platz kam Sophia Marie Backhaus aus München.

je