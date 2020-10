Teilstück an Baumgartenstraße: Autos müssen draußen bleiben

Um das Gebiet rund um die Baumgartenstraße vom Verkehr zu entlasten, will die Gemeinde nun doch eine Durchfahrtsbeschränkung auf einem Teilstück einführen.

Holzkirchen - Besonders schlimm ist es im Berufsverkehr und „bei schönem Bergwetter“, weiß Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Dann staut es sich in dem Gebiet rund um die Baumgartenstraße, das Pendler und Ausflügler gerne als Schleichweg nutzen, wenn es auf der parallelen Tölzer Straße stockt. Ohnehin sei der Bereich stark mit Verkehr belastet. Weil hier Grund- und Mittelschule, Hallenbad sowie Tiefgarage liegen. Anwohner leiden unter der Belastung. Um ein Verkehrskonzept für Baumgarten-, Burgstaller- und Holzstraße hat es sich jetzt erneut im Holzkirchner Verkehrsausschuss gedreht.

Um die Misere zu beenden, entschied der Ausschuss Ende Juni, die Tempo-30-Zone in dem Gebiet zu verbessern (wir berichteten). So richtig zufrieden war keiner mit der Lösung. „Das hat mir nicht sonderlich gefallen“, sagte Schmid nun. Die von der Mehrheit als effektivere Lösung angesehene Durchfahrtssperre für den motorisierten Verkehr ging damals nicht – weil die Feuerwehr vorab ihr Veto eingelegt hatte. Sie befürchtete, dass die Kameraden bei einer Alarmierung nicht schnell genug per Privatauto zur Wache gelangen. Im Juli sprach Schmid erneut mit Feuerwehr und Polizei und konnte nun doch eine Lösung präsentieren.

Diese stellte Marktbaumeister Florens Hintler vor. Laut Hintler soll nur ein kleiner Abschnitt auf einer Länge von 45 Metern auf der Baumgartenstraße für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Und zwar der Bereich zwischen dem südlichen Rand des Batusa-Parkplatzes bis hin zur Ecke Wilhelm-Leibl-Straße. „So könnte der Parkplatz des Hallenbads noch von Norden her angefahren werden.“ Der Vorteil: Die Zufahrt zur Tiefgarage bliebe frei zugänglich.

In der Praxis soll die Durchfahrtssperre einerseits durch das Verkehrszeichen 260 gekennzeichnet werden, das ein Verbot für Krafträder, Mofas und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge anzeigt. „Drunter stehen dann die Schilder, die die Ausnahmen regeln“. Demnach sollen Einsatzfahrzeuge und Busse frei sein und trotzdem durchfahren dürfen. Das gilt laut Schmid auch für Feuerwehrleute, die „nach einer Alarmierung mit ihrem Privatauto zur Wache fahren.“ Genau das war der Knackpunkt der ursprünglichen Diskussion.

Andererseits will die Gemeinde die Sperrung durch Fahrbahnverengung markieren – allerdings so, dass Rettungskräfte und Busse noch durchkommen. Erst mal sind hier aber keine dauerhaften baulichen Maßnahmen angedacht. Eher mobile und temporäre Lösungen. „Vielleicht Blumenkästen“, so Hintler. Auf diese Weise könne auch der „prominenten Baustelle für den Neubau der Mittelschule“ Rechnung getragen werden, die laut Schmid voraussichtlich im Herbst 2021 startet. Damit dann die großen Baustellenfahrzeuge durchkommen, kann die Gemeinde die Blumenkästen einfach wieder wegstellen. Außerdem gab es auch vonseiten einiger Ausschussmitglieder den Wunsch, die Sperrung vorerst „als Test“ auszuprobieren, wie etwa Torsten Hensel (FWG) anregte. „Damit nichts in Stein gemeißelt ist.“ Und bei Bedarf nachjustiert werden kann.

Albert Kraml (CSU) tendierte trotzdem für eine Optimierung der Tempo-30-Zone. „Bis die Leute spannen, dass es da nicht weitergeht, dauert es zehn Jahre.“ Es staue sich daher weiter. Schmid glaubt indes an „schnellere Lerneffekte“. Anita Gritschneder (Grüne) – der die Sperre gefiel – schlug vor, die Regelung schon früher anzuzeigen, am besten an der Tölzer Straße. Josef Sappl junior (CSU) betonte: „Ich halte nichts von der Sperrung.“ Er befürchtet einen noch stärkeren Verkehrskollaps. Kraml sorgte sich um die Anwohner, die dann auch nur von Norden her reinfahren dürften. Hubert Müller (FWF) nickte: Die Bevölkerung aus dem Südosten könne dann nicht mehr direkt zum Hallenbad fahren. Karl Bär (Grüne) erkundigte sich nach dem Stimmungsbild unter den Anwohnern. Laut Schmid ist gefühlt die Hälfte für, die Hälfte gegen die Sperrung. Aber alle Lösungen hätten ein Für und Wider. „Ich kann das nur als Idee anbieten.“ Am Schluss empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat mehrheitlich, den Beschluss vom Juni aufzuheben und die Durchfahrtsbeschränkung umzusetzen. Die CSU stimmte mit drei Stimmen dagegen.