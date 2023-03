„The Big Hoot“ Holzkirchen: Kunstwerke suchen Sponsoren

Botschafter für Frieden und Freiheit: Künstler aus der Region – wie hier Thomas Jarzina (vorne) – haben ihre Entwürfe für die großen Eulenskulpturen vorgelegt, die im Sommer Holzkirchen bei der Open-Air-Ausstellung „The Big Hoot“ zugunsten des Hospizkreises bevölkern sollen. © Thomas Plettenberg

Die Eulen kommen im Juli und August zum Freiluft-Kunstpfad nach Holzkirchen. Darauf gab’s nun einen Vorgeschmack: Regionale Künstler stellten ihre Entwürfe für „The Big Hoot“ vor.

Holzkirchen – Eigentlich sind Eulen nachtaktiv, aber in diesem Sommer werden sie in Holzkirchen die Blicke vor allem tagsüber auf sich ziehen. Kunterbunt kommen sie dann daher und bringen Farbe in den Ort. Die großen Exemplare messen 1,60 Meter, die kleinen sind immerhin noch fast einen Meter hoch. Natürlich beäugen die im Volksmund als weise geltenden Vögel die Marktgemeinde nicht leibhaftig. Es handelt sich vielmehr um Skulpturen, die zur Benefizausstellung „The Big Hoot“ im Juli und August an Holzkirchner Straßen und Plätzen zu bestaunen sein werden (wir berichteten). Jetzt wurden die Entwürfe der Kunstschaffenden im Foyer des Kultur im Oberbräu präsentiert.

Hinter dem Projekt steht die britische Organisation Wild In Art. Sie brachte seit 2010 schon Giraffen nach Edinburgh, Elefanten nach Belfast und Wal-Schwanzflossen nach Sydney. Heuer sind unter anderem Sitzbänke am Tower of London, Bären in Leeds und Elefanten in Christchurch geplant. Und als erste Station in Deutschland überhaupt kommen eben Eulen nach Holzkirchen. Dafür hat Lehrerin Elisabeth Schick-Billy eigens einen Verein gegründet, der Sponsorengelder für die Anschaffung der jeweils bis zu 5000 Euro teuren Eulen-Rohlinge aus Glasfaserkunststoff eintreiben soll. Mitorganisatorin Leni Nebel dankte Bürgermeister Christoph Schmid, dass er für Geld aus dem Sondertopf „Innenstädte beleben“ gesorgt habe.

Botschafter für Frieden und Freiheit

Rosen und Engel zieren die von Agnes Wieser gestaltete Eule. „Ich wollte etwas schaffen, das Freude macht und gleichzeitig ein bisschen unschuldig wirkt“, sagte die Künstlerin aus Weyarn. Schick-Billy ergänzte, die in England sitzende Jury habe über Wiesers Entwurf begeistert geäußert, so etwas noch nie gesehen zu haben. Sandro Thomas aus Holzkirchen ist mit zwei Eulen vertreten. Eine nennt er in ihrer Buntheit „Regenbogensalat“. Er will in seiner Arbeit Graffiti mit Natur verbinden. An die 90 Arbeitsstunden wird er dafür brauchen, schätzt er.

Susanne Stubner aus Holzkirchen arbeitet üblicherweise mit Glas. „Eine derart gestaltete Eule würde aber viel zu schwer werden“, erläuterte die bildende Künstlerin. „Nur die Augenpartie wird aus Glas geformt.“ Stubner wünscht sich, dass eine Firma ihre „Sir Alfons der Prunkvolle“ genannte Eule erwirbt. Sie könne als eine Art Modell dienen, um daraus in einem Event tatsächlich eine rein aus Glas geformte Eule zu entwickeln. Lizzie Hladik aus Holzkirchen gestaltet eine Friedenseule. Ein Herz und ein Händedruck zweier Menschen symbolisieren ihr Motiv. „Das Thema Frieden ist gerade jetzt so präsent und aktuell“, meinte sie. Frieden wünschten sich die Menschen in Familie und Gesellschaft auf der ganzen Welt.

Auch Kindergärten und Schulen engagieren sich

Zeit für Fantasie möchte Eli Miklavcic mit ihrer Idee wecken. Die in Holzkirchen lebende gebürtige Slowenin sieht einen sich öffnenden Buchrücken als Eintritt in eine Welt voller Fantasie, auf der Rückseite lässt ein Kind einen Drachen steigen – für Miklavcic „ein Symbol für Freiheit“. Den Lebensraum der Eulen nimmt Thomas Jarzina aus Holzkirchen in den Blick. Sein Motiv ist aus vielen am PC bearbeiteten Fotos von Blättern, Blüten und allerlei Getier zusammengesetzt. „Man könnte es ein Wimmelbild nennen“, sagt Jarzina. Mit Spannung wartet er nun auf das Aufbringen der Folie an den Fiberglas-Rohling. Vier weitere große Eulen sind Auftragswerke aus Großbritannien und werden der Holzkirchner Freilicht-Schau zur Verfügung gestellt.

Mehrere der kleinen Eulen wurden Kindergärten und Schulen in Holzkirchen sowie Miesbach gespendet. Darunter ist die evangelische integrative Kindertagesstätte Hollerbusch. Ihre Leiterinnen Andrea Wahnschaffe und Ursula Stacheter haben sich bereits mit einer Künstlerin zusammengetan, die den Kindern beim Bemalen der Eule zur Hand gehen wird. Julia Tomaszewski, Milena Hartung, Elora Ademaj und Charlie Heinze von der Oberland-Realschule haben Postkarten gestaltet, die sie auf Märkten verkaufen wollen, um mit dem Geld die Benefiz-Ausstellung zu unterstützen. Jetzt müssen sich nur noch weitere Sponsoren für den Kauf der großen Eulen finden. Der Erlös kommt hauptsächlich dem Hospizkreis im Landkreis zugute.

Infos und Kontakt zum ausrichtenden Verein gibt es auf der Internetseite des Projekts.

Paul Winterer