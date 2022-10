Sparen an Straßenlaternen: Um 23 Uhr gehen die Lichter aus

Hell erleuchtete Straßen gibt es in Holzkirchen bald nicht mehr in der ganzen Nacht (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Jetzt zieht auch die Marktgemeinde Holzkirchen den Stecker. Ab November wird um 23 Uhr die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Die Entscheidung fiel hauchdünn aus, eine Stimme gab den Ausschlag. Gespart wird auch beim Heizen: In gemeindlichen Räumen wird es demnächst etwas frischer.

Holzkirchen – Michael Wohlschläger (CSU) wurde deutlich, um sein Missfallen zum Ausdruck zu bringen. „Das grenzt fast schon an eine Ausgangssperre“, schimpfte er am Dienstag (18. Oktober) im Holzkirchner Gemeinderat, als das Gremium über die nächtliche Teilabschaltung der Straßenbeleuchtung diskutierte. Wohlschläger warnte vor vermehrten Diebstählen und Sachbeschädigungen. Doch er zählte bei der Abstimmung nicht zur Mehrheit. Auf Vorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat dafür, künftig zwischen 23 und 5 Uhr die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auszuknipsen. Die Maßnahme ist Teil eines Pakets, mit dem die Gemeinde teure und knappe Energie sparen möchte.

Wie Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) erläuterte, habe man sich im Rathaus vor der Sommerpause Gedanken gemacht, wie man der Energiekrise begegnen könne. Ein eigens eingerichteter Arbeitskreis in der Verwaltung stellte Vorschläge zusammen, die Martin Eichner (Bauamt-Technik) dem Gemeinderat vorstellte. Sie beinhalten unter anderem eine Absenkung der Raumtemperatur in der Gemeindebücherei und im Rathaus sowie in den Turnhallen der Gemeinde auf 19 Grad. Auch in den Büros der Feuerwehrhäuser wird es kälter, die Heizung in den Fluren der Grundschulen wird auf Frostsicherung gestellt.

Während diese Maßnahmen von den Räten einstimmig angenommen wurden, entbrannte bezüglich der Straßenbeleuchtung eine rege Diskussion. Schmid rechnete vor, dass pro Nacht rund 220 Euro gespart werden können, wenn die Laternen abgeschaltet werden. Das entspreche einer Einsparung von rund 900 Kilowattstunden pro Nacht. Simon Ammer (SPD) war beeindruckt und rechnete vor, dass ein Einfamilienhaus durchschnittlich gut 2000 Kilowattstunden verbraucht – in einem Jahr.

Torsten Hensel (FWG) indes verwies auf mögliche Hürden. Denn laut Gemeindetag müsse man „Laternenringe“ an Lampen anbringen, wenn diese nachts vorübergehend ausgeschaltet wird. Dieses rote Band mit weißen Streifen, das um den Mast gelegt wird, gilt als Verkehrszeichen und weist darauf hin, dass die Lampe nicht die ganze Nacht leuchten. Hensel plädierte für eine „nachhaltige Lösung“, womit er die Umrüstung auf energiearme Leuchtmittel und eine „Abdimmung“ meinte. Die Umrüstung auf LED geschehe ohnehin, erwiderte Rathauschef Schmid, sei aber nicht ohne technischen Aufwand zu bewerkstelligen.

Eine schnellere Lösung, betonte Schmid, böte die stundenweise Abschaltung: Nach Anschaffung einer Steuerungstechnik und der Laternenringe könnten ab November die Lichter zwischen 23 und 5 Uhr ausgehen. Denkbar knapp, mit 10:9-Stimmen, entschied sich das Gremium für diese Lösung.

Betroffen ist ebenfalls die vorweihnachtliche Beleuchtung rund um Rathaus und die großen Christbäume in den Orten. Diese Illumination soll nach dem Willen des Gremiums an die Zeiten der Straßenbeleuchtung angepasst sein. Ganz verzichten will die Gemeinde heuer auf die „Mastmotive“ an den Laternen in Holzkirchen, Großhartpenning und Föching.

Droht tatsächlich ein Anstieg der Kriminalität, wenn nachts die Straßenlaternen dunkel bleiben? Gemeinderat Michael Wohlschläger warnte vor solchen Folgen (siehe Haupttext). Johann Brandhuber, Leiter der Holzkirchner Polizeiinspektion, will solche Befürchtungen nicht ganz von der Hand weisen. Auswirkungen habe eine dunkle Straße zunächst auf das Sicherheitsgefühl der Menschen, erklärte Brandhuber auf Nachfrage. Er verwies auf die Probleme im Krankenhauspark, wo es dunkle Ecken gebe und sich Leute „unwohl gefühlt“ hätten. Und wenn man sich unwohl fühle, meide man diese Orte. Brandhuber verglich dies mit der Angst, die viele Frauen in Tiefgaragen empfänden – auch Orte, die nicht gut einsehbar und in diesem Sinne „dunkel“ seien. Dunkle Orte hätten auch für die Straffälligkeit „bestimmter Bürger“ eine gewisse Attraktivität, so Brandhuber. Könnte die Polizei auf dunklere Straßen mit mehr Präsenz reagieren? Der Polizist winkt ab: „Wir haben das Personal nicht, um das zu kompensieren.“

