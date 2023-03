Zügiger Umstieg auf Strom fraglich: Strecken werden heuer für 2026 bis 2034 neu ausgeschrieben

Von: Daniel Krehl

Wie lange prägen sie noch das Bahn-Bild im Oberland? Die Lint-Züge werden über die aktuelle Ausschreibungsphase, die 2026 endet, hinaus in der Region fahren. Ob sie vor Ende des nächsten Zyklus 2034 durch E-Fahrzeuge ersetzt werden, ist unklar. Wirtschaftlicher und praktikabler wäre ein zeitgleicher Umstieg. © Thomas Plettenberg

Der Ruf nach einer zügigen Elektrifizierung der Bahnstrecken im Oberland ist seitens der Politik laut. Zuletzt kam er von Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG) beim Dialogforum Bahn (wir berichteten).

Landkreis – Fragt man bei den entsprechenden Stellen nach, scheint der Wunsch wohl kaum in Erfüllung gehen zu können.

Aktuell sind Züge der Bayerischen Regiobahn zwischen München, Bayrischzell, Tegernsee und Lenggries unterwegs. Bis Ende 2026 bleibt das so. Ob das Unternehmen danach diese Strecken weiterhin bedient, hängt vom Ergebnis der Ausschreibung ab. „Geplant ist derzeit ein Ausschreibungsstart im Sommer 2023“, teilt die dafür zuständige Bayerische Eisenbahngesellschaft auf Anfrage mit. In der vor einem Jahr angekündigten Vergabe ist dargestellt, dass die neuen Lint-Züge weiterhin verwendet werden. Keine Überraschung. Die Krux ist eher: Muss dies bis zum Ende der Vertragslaufzeit so bleiben? In der Vorab-Veröffentlichung ist von einem Zeitraum von „mindestens sechs Jahren“ die Rede, nun konkretisiert die BEG: „Nach derzeitigem Stand ist eine Vertragslaufzeit von Dezember 2026 bis Dezember 2034 geplant.“ Sollten elektrische Züge im Oberland erst nach dieser Zeitspanne fahren, wäre das allenfalls knapp vor einer Fertigstellung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München, wie vom Verkehrsministerium angestrebt (wir berichten), und alles andere als die von Zangenfeind geforderte „zeitnahe Verbesserung“.

Umstieg auf Strom mitten im Vertrag schwierig

Klar: Ein Bau der Oberleitungen während des laufenden Bahnbetriebs ist möglich. Ein Umstieg auf Strom mitten in einer Vertragslaufzeit indes eher schwierig. Das Verkehrsministerium schreibt: „Die Elektrifizierung einer Bahnstrecke führt dazu, dass andere Fahrzeuge eingesetzt, das Personal entsprechend geschult und die Wartungseinrichtungen umgebaut werden müssen.“ Die BEG fügt an: „Aus praktischen und wirtschaftlichen Gründen bietet sich an, die Zeitpunkte aufeinander abzustimmen.“ Gleichwohl sei es denkbar, schon in der Ausschreibung Kündigungs- und Verlängerungsoptionen festzuhalten. Arnulf Schuchmann, der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn, ist bezüglich eines Umstiegs mitten im ausgeschriebenen Zeitraum höchst skeptisch. „Ich bin gespannt, was dann alles in der Ausschreibung steht.“ Sicher nicht nur er.

Stand der Dinge ist, dass noch die Vorplanung des Bahnkonzerns aussteht. Sie soll heuer fertig werden. Bereits erledigt hat dies die Tegernsee Bahn, der die Infrastruktur zwischen Schaftlach und Tegernsee gehört. Diese Vorplanung sei schon sehr detailliert, sagt Geschäftsführer Michael Bourjau, und sehe etwa auch Art und Standorte von Masten vor. „Ein Laie könnte sie schon für die richtige Planung halten.“ Bourjau kann für seinen Bereich auch schon etwas zu den Kosten sagen: Zwischen 15 und 16 Millionen Euro würde es kosten, die 12,4 Kilometer zu elektrifizieren. Zum Vergleich: Das gesamte Streckennetz zwischen München und den drei Endstationen im Oberland beträgt 120 Kilometer, wobei die gut 36 Kilometer bis Holzkirchen ja schon elektrifiziert sind.

Das ist auch ein Punkt, der für die Weiterführung der Drähte nach Süden spreche, heißt es aus dem Verkehrsministerium. „Wir müssen nur noch auf einem Teil der Strecke eine Oberleitung bauen, um auf der Gesamtstrecke elektrisch fahren zu können. Dies bedeutet viel Nutzen bei begrenzten Kosten.“ Eine Elektrifizierung hält letztlich auch Landrat Olaf von Löwis (CSU) für „wohl den passenden Weg“. Klar: Eine infrastrukturelle Änderung zieht zahlreiche Anpassungen nach sich. „Wenn diese aber mittel- bis langfristig Sinn haben und wichtig sind, muss man diesen Weg mal beginnen.“

Aigner: Akku-Züge langfristig zu teuer Bei der Stimmkreisabgeordneten Ilse Aigner kommen immer wieder auch Anfragen nach Akku-Zügen an. Diese hält sie nicht für den geeigneten Weg. Sie geht davon aus, dass auch künftig „die Beschaffung und der Betrieb von Akkuhybridzügen wesentlich teurer ist. Es stehen also einmalige Investitionen für eine Elektrifizierung, die zudem stark durch den Bund gefördert werden, den langfristig höheren Betriebskosten beim Akkubetrieb gegenüber, die der Freistaat aus den Regionalisierungsmitteln tragen müsste“, heißt es in einer Stellungnahme. Im Lichte dessen seien Oberleitungen die wirtschaftlichere Lösung.

Für Strom als Energiequelle sprechen laut Bahn selbst (www.bahnausbau-muen chen.de) folgende Punkte: bessere Pünktlichkeit durch spurstärkere Elektrotriebwagen, CO2-Einsparung, NO2- und Lärm-Reduktion sowie geringerer Energieverbrauch. Zangenfeind hatte gegenüber unserer Zeitung noch den Einsatz von Doppelstockzügen genannt, der insbesondere an Wochenenden für Entlastung sorgen könnte.

Beim Dialogforum des Verkehrsministeriums war übrigens auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär aus Holzkirchen vor Ort. Er sprach Minister Christian Bernreiter auf einen Zeitplan für die Elektrifizierung an, und auch er habe keine Antwort bekommen, sondern sich eine Schimpftirade gegen die Ampelregierung anhören dürfen. In diesem Zusammenhang will er darauf hinweisen, dass es an Bayern liege, die aufgestockten Fördermittel des Bundes abzurufen: „Nach dem positiven Votum in der Prüfung der Bahn muss das jetzt schnell geschehen“, fordert er.

Baubeginn unklar

Die Stellungnahme des Verkehrsministeriums gegenüber unserer Zeitung lässt darauf kaum hoffen. Auf einen Baubeginn lässt Bernreiters Haus sich sowieso nicht festlegen, und wenn die Bahn heuer ihre Vorplanung abliefert, werde darin wohl nur der Zeitplan bis zum Beginn (!) des Genehmigungsverfahrens stehen. Letzteres kann dann ebenso Zeit in Anspruch nehmen wie die dann folgende Ausschreibung der Bauleistungen.

Nicht zuletzt gibt es im Oberland auch Widerstand gegen Masten und Fahrdraht, weshalb mancher hinter vorgehaltener Hand schon davon spricht, dass die Elektrifizierung überhaupt nie kommen werde.

Es ist sicherlich kein Fehler, sich auf einen längeren Diesel-Betrieb der Züge im Oberland einzustellen. Man kann allenfalls positiv überrascht werden.