Unfallflucht in Atrium-Tiefgarage: Polizei sucht Zeugen in Holzkirchen

Von: Joshua Eibl

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Miesbach. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert

Einen Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag in Holzkirchen angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Holzkirchen - Die Polizei meldet: Am Dienstag, 7. Februar, von etwa 15.40 Uhr bis etwa 16.40 Uhr kam es in der Atrium-Tiefgarage in der Münchner Straße 56a zu einer Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Unfallverursacher mit unbekannten Fahrzeug kollidierte dort mit einem geparkten schwarzen Pkw Mini.

Polizei Holzkirchen ermittelt

Als die 48-jährige Irschenbergerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen frischen Schaden an der linken hinteren Tür ihres Pkw fest. „Dieser wurde wohl von einem neben ihr ein- oder ausparkenden Pkw verursacht“, sagt ein Sprecher der Polizei Holzkirchen. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Holzkirchen hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann hierzu sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740 entgegen.

je