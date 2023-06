Knappe Mehrheit im Gemeinderat: 19 neue Wohnungen in Unterdarching

Von: Andreas Höger

Teilen

Hier entsteht bald ein Neubaugebiet: Auf dem Areal Kapellenweg 6 in Unterdarching wird der Bestand abgebrochen. Neu gebaut werden ein Mehrfamilienhaus (neun Einheiten) sowie fünf Doppelhäuser. Keine anderen Maßstäbe beim letzten Grundstück © Thomas Plettenberg

Neun Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus und in einem Halbkreis drumherum zehn Doppelhaus-Hälften: Mit knapper Mehrheit (7:6 Stimmen) akzeptierte der Valleyer Gemeinderat jetzt die erneut veränderte Planung für ein Grundstück am Kapellenweg in Unterdarching.

Valley – Ist das der Schlussstrich unter eine Planung, die seit vier Jahren stets neue Anläufe nahm? Die Wallberg Vermögensverwaltung GmbH aus Holzkirchen, die laut Internet-Auftritt in „langfristige und substanzorientierte Vermögenswerte investiert“, hatte das 5450 Quadratmeter große Grundstück am Kapellenweg 6 gekauft, um es neu zu entwickeln. Das bestehende Bauernhof-Ensemble soll weichen und Platz schaffen für eine dichte Neubebauung. Wie dicht – daran scheiden sich die Geister.

Zwei große Mehrfamilienhäuser waren anfangs geplant, dazu fünf Doppelhäuser. Der alte Gemeinderat stimmte im April 2020 zu. Als sich die Nachbarn beschwerten über die aus ihrer Sicht zu massive Ausnutzung des Bauraums und vor allem auf die mögliche Überlastung der einzigen Zufahrt, des Kapellenwegs, hinwiesen, kippte die Mehrheit im neuen Gemeinderat in eine Ablehnung. Dabei hatte der Bauwerber zwischenzeitlich – nach einem Runden Tisch mit dem Landratsamt – auf ein Doppelhaus verzichtet. Die Versuche der Gemeinde, das Areal mit einer neuen Zufahrt in Richtung Fichtweg zu erschließen, scheiterten an fehlendem Grund.

Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) fasste die Chronologie in der jüngsten Sitzung kurz zusammen. Er verwies auch darauf, dass das Landratsamt das Grundstück als Innenbereich wertet und den Vorbescheid trotz der Ablehnung der Valleyer genehmigte: „Es besteht Baurecht für 18 Wohneinheiten.“

Abermals jedoch änderte der Bauwerber die Planung. „Um die Erschließungssituation zu verbessern“, wie Planerin Sabine Stanko in der Sitzung erklärte. Das zweite Mehrfamilienhaus wird durch ein Doppelhaus ersetzt, sodass jetzt je zwei Doppelhäuser (zehn mal 15 Meter) im Norden und Süden und eins im Osten zu stehen kommen. An einem Wendehammer erfolgt die Abfahrt in eine Tiefgarage unter dem Mehrfamilienhaus (13 mal 22,36 Meter). Neun „eher größere Wohnungen, teilweise mit Gartenanteil“ (Stanko), finden darin Platz.

Zugeordnet sind dem Haus 19 Stellplätze in der Tiefgarage, einer in einem Carport sowie fünf Besucherparkplätze. Je Doppelhaushälfte sind zwei Stellflächen vorgesehen. Die Optik werde im bäuerlich-ländlichen Stil gehalten, versicherte Stanko, mit reichlich Holz an den Fassaden.

„Mir ist das zu viel für ein kleines Dorf“, sagte Claudia Zimmer (Valleyer Liste). „Wir hätten das besser mit einem Bebauungsplan geregelt.“ Der Kapellenweg bleibe ein Nadelöhr. Dem pflichtete Johannes Schneider (SPD) bei. Die Wohnungen, die laut Stanko vermutlich eher vermietet als verkauft werden, seien wohl nichts für Leute mit kleinem Geldbeutel: „Das wird eine Investoren-Nummer.“

Paul Hechenthaler (FWG) indes lobte, dass Parkplätze in der Tiefgarage verschwinden: „Die Bebauung dort ist nicht dichter als anderswo.“ Es sei das letzte freie Areal in diesem Wohngebiet, mahnte auch Josef Huber (Valleyer Liste): „Beim letzten Grundstück dürfen wir jetzt nicht plötzlich andere Maßstäbe anlegen.“ Wären sechs Bauwerber einzeln gekommen, „hätten wir doch allen zugestimmt“, glaubt Markus Nöscher. „Jetzt kommt’s halt auf einen Schlag.“ Gebaut werden die Gebäude laut Planerin wohl nicht alle auf einmal, sondern nach und nach.

Weitere Infos zum Thema finden Sie hier.