Burschen starten Feiermarathon mit 2000 Gästen – Unwetter sorgt für Schreckmoment

Von: Andreas Höger

Stolzer Gastgeber: Der Burschenverein Unterdarching-Laindern am Sonntag (25. Juni) beim Festzug durch Valley. © THOMAS PLETTENBERG

Ein Festzug und der Besuch von rund 2000 Gästen krönten am Sonntag das 125-jährige Jubiläum eines Burschenvereins. Am Donnerstag galt es ein Gewitter zu überstehen.

Valley – Ermüdungserscheinungen? Marinus Seidl winkt schnell ab. „Wir sind alle noch hoch motiviert“, stellte er am Sonntagnachmittag (25. Juni) klar, wenige Stunden bevor der fünftägige Feiermarathon ausklang. Nicht weniger als 70 Vereine aus der Gemeinde und dem weiteren Umkreis, die meisten Burschenvereine wie der „Jubilar“, waren mit Delegationen in die Valley gekommen, um das 125-jährige Bestehen der Gastgeber zu feiern. Etwa 2000 Gäste, so schätzte Seidl, saßen zusammen, im Festzelt auf der Schlosswiese und im kleinen Biergarten davor.

„Ein beeindruckendes Erlebnis“: Festzug krönt Feiermarathon

Nach dem Feldgottesdienst, zelebriert von Pater Michael de Koninck und Diakon Hans Daxenberger auf einer Wiese unter dem Rathaus, ging es im Festzug zum Feuerwehrhaus und von dort im Gegenzug zum Festzelt. „Ein beeindruckendes Erlebnis“, schwärmt Seidl. Der Einsatz von 50 Vereinsmitgliedern, rund 20 „Altburschen“, 20 Mädels aus dem Dorf und etwa zehn Mamas wurde belohnt.

Größere Zwischenfälle gab es laut Polizei während der Festtage nicht. Die Burschen hatten am Freitag und am Festsonntag eine Security engagiert. Seidl kam nur eine kleine Reiberei zu Ohren, als einem Verein die Tafel gestohlen wurde und es um die Auslöse ging. „Auf seine Vereinstafel muss man bei so einem Fest schon gut aufpassen“, weiß der Vorsitzende. Die weiteste Anreise hatte eine Delegation aus Geroldshausen in der Hallertau.

„Der Wind wäre beinahe ein Problem geworden“: Unwetter am Donnerstag sorgt für Schreckmoment

Zum Auftakt der Festtage am Mittwochabend zeigte Kabarettist Stephan Zinner sein aktuelles Programm. „Ein griabiger Hund, sauentspannt“, hat Seidl im Gespräch festgestellt. Etwa 320 Karten wurden verkauft. Über doppelt so viele strömten beim Spanferkel-Essen am Donnerstag ins Zelt. Die Stimmung drohte kurz zu kippen, als sich gegen 21.30 Uhr ein Gewitter mit Hagel und Starkwind über dem Festplatz entlud. „Der Wind wäre beinahe ein Problem geworden“, räumt der Vorsitzende ein. Glücklicherweise sei der Spuk aber nach wenigen Minuten vorbei gewesen.

Eine besondere Attraktion lockte am Samstag aufs Gelände: An einer Zapfwellen-Bremse ließen die Besitzer von 60 Traktoren die Leistungskraft ihrer Bulldogs messen. Gewertet wurden die erzielten PS und das Alter. Es gewann Markus Adelberger aus Irschenberg-Hasling mit einem Fendt 936 (Baujahr 2015), der es auf 397 PS brachte. Dahinter landete Albert Kellerer (Glonn) mit seinem MB-trac 1000 (Baujahr 1986) und 235 PS, gefolgt von einem erst zwei Jahre alten Claas Axion 870 (253 PS) des Ayinger Lohnunternehmens Rutz.

„Die Stimmung an allen Tagen war super“

Die Teilnehmer kamen aus der ganzen Region, sagt Seidl. Zwei Bulldogs wurden sogar auf Tiefladern gebracht. Den ältesten Bulldog, einen Cormick D 320 (Baujahr 1958), fuhr der Valleyer Bernhard Hagn vor. Der Oldie erzielte immerhin 15,6 PS. Insgesamt wurden während der Bulldog-Leistungsschau etwa 500 Essen verkauft.

„Die Stimmung an allen Tagen war super“, resümiert Seidl. Das gelte auch für das Alpin FM-Festival am Freitag, bei der man sich indes mehr als die 450 Gäste gewünscht hätte. „Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Das Gesamtpaket hat gestimmt.“

