5500 Besucher feiern beim Pfingstfest Darching: Sogar der Vorstand muss Essen und Bier austragen

Auch der traditionelle Gottesdienst beim Darchinger Pfingstfest war gut besucht. Pater Michael und die Unterdarchinger Musi durften sich über ein gut gefülltes Festzelt freuen. Viele blieben zum Mittagessen. © Steffen Gerber

Bei guter Stimmung kommt man nicht aus der Übung: Rund 5500 Besucher haben am Wochenende mit der DJK Darching das Pfingstfest gefeiert.

Darching – Die Sorge, ob das Darchinger Pfingstfest nach der Corona-Pause angenommen wird wie gewohnt, ist Erleichterung gewichen: Etwa 5500 Besucher haben an drei Tagen - erstmals ohne Montag - mitgefeiert, berichtet DJK-Vorsitzender Christoph Trömer. „Wir sind rundum zufrieden.“

Bürgermeister Bernhard Schäfer hatte am Freitag seine Premiere beim Anzapfen. Mit dem dritten Schlag saß der Hahn dicht. „Der Anzapf-Kurs hat gewirkt“, stellt Trömer fest, „aber als gelernter Schreiner kann er natürlich mit dem Hammer umgehen.“ Unter den Gästen: Graf Max Georg von Arco auf Valley sowie einige Bürgermeister.

Nicht voll besetzt war das Zelt dagegen beim ersten Mundart- und Brass-Abend angesichts einer großen Hochzeit im Ort als Konkurrenz und 26 Euro Eintritt. Dafür ging bei denen, die da waren, die Post ab bei DeSchoWieda & Co.

Am Sonntag lockte das AH-Spiel zwischen altgedienten Kickern der DJK und des SV Wall. „Da ging es zu wie bei einer Relegation“, sagt Trömer. Ex-Bürgermeister Andreas Hallmannsecker feierte sein Comeback als Schiri. „Er kann’s noch“, stellt Trömer fest. Das gilt auch für Born Wild, die abends die Tanzfläche zum Beben und als Besuchermagnet – unter anderem feierte der SV Warngau den Aufstieg in die Kreisklasse – die Helfer an Grenzen brachten. So hatte auch Trömer selbst noch eine Premiere: Er sprang als Kellner ein, um Essen und Bier an die Tische zu bringen.

ag