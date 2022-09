Junger Haushamer beginnt Lehre bei Oped

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Auf Vorschlag seiner Eltern informierte sich Marcus Dietrich über eine Ausbildung zum Industriekaufmann – und fand gute Argumente, wie er sagt. Gestern begann er seine Lehre beim Medizintechnikhersteller Oped. © Thomas Plettenberg

Marcus Dietrich ist einer von rund 200 Lehrlingen, die im Kreis Miesbach Anfang September eine Lehre in einem IHK-Beruf beginnen.

Oberlaindern – Wie war der erste Tag? „Sehr schön“, sagt Marcus Dietrich (16). „Ich bin mit den Erwartungen reingegangen, die der Bewerbertag bei mir geweckt hat, und die wurden dann auch erfüllt.“ Der Haushamer ist einer von vier Azubis, die gestern eine kaufmännische Ausbildung beim Medizintechnikhersteller Oped begonnen haben. Der 1. September ist bayernweit Ausbildungsstart für zahlreiche Berufe.

Was ihn beim Bewerbertag überzeugt hat? „Vor allem das tolle familiäre Klima“, sagt der angehende Industriekaufmann. Außerdem die Firmenphilosophie, Azubis von Anfang an viel Verantwortung zu übertragen. „Es ist nicht wie in der Schule, wo einem vorgeschrieben wird, wann man was lernt, sondern wir entscheiden, wie wir lernen wollen.“ Nicht zuletzt reize ihn die Möglichkeit, bei Oped auch für einige Zeit im Ausland arbeiten zu können. „Andere Kulturen kennenzulernen, das finde ich verlockend.“

Dietrich hat sich nach seinem Realschulabschluss viele Gedanken über seine Berufswahl gemacht. Auf Vorschlag seiner Eltern habe er sich dann über die Ausbildung zum Industriekaufmann informiert – und gute Argumente gefunden. „Die Industrie stirbt nie“, ist Dietrich überzeugt. Über das Internet suchte er dann nach Ausbildungsbetrieben – und blieb auf der Oped-Homepage hängen. „Da war ein Satz, den ich sehr lustig fand: Seine Schwiegermutter kann man sich nicht aussuchen, seinen Arbeitgeber aber schon.“ Er bewarb sich – und wurde nach einem Monat des Wartens zum Bewerbertag eingeladen. Im darauffolgenden Vorstellungsgespräch konnte Dietrich die Personaler von sich überzeugen.

Welche Ausbildungsinhalte ihn in den kommenden drei Jahren erwarten, das weiß Dietrich noch nicht. Am ersten Arbeitstag ging es noch nicht ans Eingemachte. Stattdessen standen nach einem Empfang der Neulinge ein Kennenlernen mit den älteren Azubis, ein ausgiebiger Firmenrundgang sowie ein Vortrag über die Geschichte von Oped auf der Tagesordnung. „Außerdem hat unsere Ausbildungsleiterin Spiele mit uns gemacht, die aufzeigen sollen, dass man sich immer verbessern kann, wenn man die richtige Strategie hat. Diesen Leitgedanken kann man auf unsere Ausbildung übertragen.“

