Asyl-Unterkunft in Valley geht in Verlängerung

Von: Katrin Hager

Die Containeranlage in Valley, in der seit 2015 Geflüchtete untergebracht werden, bleibt bis vorerst Mitte 2024 in Betrieb. Dem Landratsamt verschafft das dringend benötigte Luft bei der Unterbringung Geflüchteter. © Stefan Schweihofer

Die Container bleiben: Die Asyl-Sammelunterkunft in Valley geht abermals in die Verlängerung. Dem Landkreis verschafft das dringend benötigte Luft.

Valley – Ein halbes Jahr ist es her, dass in Warngau eine Asylbewerber-Sammelunterkunft mit 50 Plätzen schloss. Zur Unzeit angesichts steigender Zahlen Geflüchteter, nicht zuletzt auch aus der Ukraine. Auf einen Schlag fielen 50 Plätze weg, während schon Notunterkünfte in Turnhallen eingerichtet werden mussten. Eine Misere, die sich diesmal nicht wiederholen sollte: Der Vertrag für die Container-Unterkunft in Valley mit knapp 50 Plätzen, der heuer zum 30. Juni ausgelaufen wäre, wird abermals verlängert. Das teilt das Landratsamt Miesbach auf Anfrage unserer Zeitung mit. Erstmals bezogen worden war die Gemeinschaftsunterkunft im Herbst 2015.

„Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer zu einer möglichen Verlängerung sind bereits erfolgt, und auch die Regierung von Oberbayern hat einer Verlängerung zugestimmt“, teilt Landratsamtssprecherin Sophie Stadler mit. „Wir rechnen aktuell mit einer Vertragslaufzeit bis 30. Juni 2024.“ Die aktuell 35 Bewohner, die aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Jemen, Jordanien, Kongo, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal und Türkei kommen, können damit vorerst dort bleiben. Auch einige sogenannte Fehlbeleger sind darunter: Menschen, die inzwischen ein Bleiberecht haben, aber auf dem angespannten regionalen Wohnungsmarkt keine eigene Wohnung finden. Eigentlich wären für deren Unterbringung die Gemeinden zuständig.

Fristverlängerung verschafft etwas Luft

Mit der Fristverlängerung in Valley hat der Landkreis wenigstens etwas Luft gewonnen. Bis die beiden bislang geplanten neuen Container-Standorte am Moarhölzl in Holzkirchen für bis zu 218 Personen und in Hausham für bis zu 100 Personen tatsächlich in Betrieb gehen können, dauert es noch. „Nach wie vor geben die Kolleginnen und Kollegen das Möglichste, eine weitere Belegung von Turnhallen zu vermeiden“, erklärt Stadler. „Leider ist völlig ungewiss, wie sich die Flüchtlingssituation entwickeln wird.“

Drei Turnhallen im Landkreis sind derzeit mit Flüchtlingen belegt. Die Sporthalle der Berufsschule in Miesbach (150 Plätze) sowie die des Gymnasiums Tegernsee (200 Plätze) sind voll belegt. Die Gymnasiumshalle in Miesbach mit einer Kapazität von 260 Personen ist derzeit zu etwas mehr als einem Drittel belegt. „Hier werden die nächsten Zuweisungen untergebracht“, erklärt Stadler.

Der Nachschub kommt weiterhin stetig. „Aktuell erfolgen Aufnahmen im 14-tägigen Rhythmus“, schildert die Landratsamtssprecherin. Heißt: Es rollt ein Bus mit 50 Personen an, die der Landkreis gemäß Verteilungsschlüssel unterbringen muss.

Drei Turnhallen sind derzeit belegt

Zahl und Taktung hängen freilich immer davon ab, wie viele Geflüchtete gerade in Deutschland ankommen. Doch die Zahlen im Landkreis sind zuletzt wieder gestiegen. Aktuell seien 837 Asylbewerber plus 965 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis untergebracht – gut 1800 Personen also, teilt das Landratsamt mit. Zum Vergleich: 2015/16 waren es in der Spitze 750 Asylbewerber. „Die Zahlen zeigen die große Herausforderung, vor der die Unterkunftsverwaltung, genauso aber nachgelagert auch Gemeinden und die gesamte Gesellschaft bei der Unterbringung, Versorgung und Integration Geflüchteter stehen“, meint Stadler.

Klar ist: Turnhallen können auch nur eine Notlösung sein. Die Unterkunftsverwaltung am Landratsamt stehe in Kontakt mit mehreren Gemeinden und Privatpersonen, um weitere Containeranlagen zu errichten. Von den Eigentümern der früheren Seniorenresidenz Schliersee, die das Landratsamt gerne als Unterkunft angemietet hätte, gebe es weiterhin keine Antwort. „Nach wie vor sucht die Unterkunftsverwaltung größere Objekte zur Anmietung oder geeignete Flächen zur Errichtung von Containeranlagen“, macht Landratsamtssprecherin Stadler deutlich. Kontakt ist möglich per E-Mail an unterkuenf te@lra-mb.bayern.de.