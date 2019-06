Asylbewerber stürzt in Fluss: Suche eingestellt

Vermisst in der Mangfall: Ein 46-jähriger Flüchtling aus Pakistan wurde am Sonntag unweit von Thalham von der Strömung mitgerissen.

Update von 20.05 Uhr: Suche eingestellt

Wie die Polizei Holzkirchen mitteilt, wurde die Suche nach dem Asylbewerber gegen 19 Uhr erfolglos eingestellt.

Originalmeldung von 18.34 Uhr: Asylbewerber stürzt in Fluss: Rettungskräfte suchen auch aus der Luft

Ein Großaufgebot von Rettungskräften, darunter zahlreiche Wasserwacht-Aktive und zwei Polizeihubschrauber, sucht seit Sonntagmittag nach einem Vermissten, der offenbar in die Mangfall gestürzt ist.

Laut Polizei war der Pakistani, der in der Flüchtlingsunterkunft in Thalham wohnt, am Sonntag in der Früh mit einem Mitbewohner, einem 36-jährigen Türken, in der Umgebung unterwegs. Die beiden haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei auch Alkohol konsumiert.

An der Stahlbrücke über die Mangfall (Gotzinger Straße) wollte sich der 46-Jährige offenbar im Fluss etwas Abkühlung verschaffen. Die Mangfall führt derzeit viel Wasser, die Strömung ist stark, es lauern gefährliche Strudel.

Wahrscheinlich verlor der Mann am Ufer das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser. Die Strömung erfasste den 46-jährigen Nichtschwimmer und trug ihn davon.

Mangfall bei Valley: Asylbewerber fällt in Fluss - Begleiter alarmiert Kajakfahrerin

Sein Begleiter alarmierte eine zufällig vorbeikommenden Kajakfahrerin, allerdings gab es Verständigungsprobleme. Wertvolle Zeit verstrich, ehe der 36-Jährige klar machen konnte, was passiert war. Die Kajakfahrerin setzte daraufhin gegen 11.40 Uhr den Notruf ab.

Die Wasserwachten aus Bad Tölz, Bad Aibling, Rosenheim und Bad Wiessee rückten aus und suchten flussabwärts nach dem Vermissten. Polizeihubschrauber flogen das Gewässer mehrfach ab; kontrolliert wurde der Flussverlauf bis übers Mangfallknie hinaus und nach Rosenheim. Die Feuerwehren aus Wall und Gotzing leisteten Unterstützung.

Die Suche dauert an.

Auch am Königssee gab es kürzlich einen schlimmen Badeunfall. Für zwei junge Sachsen kam jede Hilfe zu spät.